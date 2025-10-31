Длительная поездка без остановок чревата снижением скорости реакции и невнимательностью

Водитель за рулем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 63% российских семей имеют собственный автомобиль. Таковы результаты исследований Росстата. Современные авто и удобны, и комфортны, и экономичны, и надежны, поэтому неудивительно, что автотуризм в стране растет: треть всех поездок совершается как раз на легковом транспортном средстве. Автомобиль позволяет семье быть независимой (например, от маршрута и расписания организованной тургруппы), на ходу корректировать планы, останавливаться и заезжать куда захочется. Однако в автопутешествии есть и риски: преодолевая сотни километров, водителя может сковать усталость. Разбираем, как избежать переутомления за рулем и что делать, если внезапно "накрыла" сонливость.

Отдых по норме

Отправляться в поездку лучше всего после хорошего отдыха и сна не менее восьми часов. "Старт" эксперты советуют отложить до утра: несмотря на то, что у ночных поездок есть плюсы, все-таки передвигаться в темное время суток для водителя гораздо сложнее. Дело в том, что ночью мы видим хуже из-за темноты и ослепления фарами встречных и попутных машин.

Кстати, для водителей грузовых автомобилей и автобусов действуют требования к отдыху (п. 26 ПДД РФ): они обязаны останавливаться минимум на 45 минут не реже чем через каждые четыре часа 30 минут. Такой перерыв может быть разделен на две части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя – не менее 30 минут.

Для непрофессиональных водителей подобные нормы не прописаны, поэтому они должны ориентироваться на собственное самочувствие. Однако автоэксперты советуют делать перерыв в пути каждые 2–2,5 часа. Отдых должен длиться 15–20 мин. Физиологи установили, что человеческий мозг начинает терять четкость восприятия уже через 120 минут монотонного движения. Уставший водитель подвергает риску не только себя, но и пассажиров, и других людей на дороге.

При этом если в семье автомобилем могут управлять и муж, и жена, то они могут сменять друг друга. Так каждый водитель сможет полноценно отдохнуть, а время пути не увеличится. Однако помните, если в машине едут дети, то останавливаться все-таки нужно. Особенно это необходимо малышам, которые находятся в автомобиле в автолюльке: длительно в статичном и зажатом положении малыш находиться не должен.

Как понять, что водитель устал?

Длительная поездка без остановок чревата снижением скорости реакции, невнимательностью (водитель "пропускает" ямы и неровности на дороге, игнорирует знаки). Из-за того, что водитель сидит продолжительное время, кровь медленнее циркулирует, а от долгого напряжения снижается острота зрения.

Первые признаки усталости:

глаза "слипаются", веки становятся тяжелее, одолевает зевота;

голова непроизвольно кивает, ее трудно удерживать в прямом положении;

трудно вспомнить последние 2–5 км пути;

сложно соблюдать дистанцию с автомобилем, который едет впереди.

Заметив признаки усталости, водитель должен незамедлительно сделать остановку, а после – найти место для отдыха.

Где можно отдыхать?

Останавливаться на обочине, чтобы отдохнуть в автомобиле, нельзя. Так, в п. 12.3 ПДД РФ указано, что "стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги". Кроме того, пассажирам (особенно детям) во время остановки захочется выйти и подышать воздухом. Однако "прогулки" по обочине крайне опасны.

В Госавтоинспекции напоминают, что на автодорогах вне населенных пунктов допустима лишь аварийная остановка: если произошло ДТП или автомобиль сломался. В этих случаях водитель должен включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и по возможности отбуксировать автомобиль туда, где остановка разрешена.

Лучше всего (и правильнее) останавливаться на отдых в специальных комплексах, а также гостиницах, хостелах, отелях. Часто рядом с ними есть АЗС и СТО, кафе и закусочные. Поэтому путешественники могут получить весь комплекс услуг. Также объекты отдыха есть практически в каждом населенном пункте, расположенном вдоль или рядом с крупными автодорогами. В Госавтоинспекции рекомендуют водителям не игнорировать правила отдыха, всегда заранее продумывать маршруты (особенно в поездках с детьми) и отмечать на картах места для остановок и ночлега.

