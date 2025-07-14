От аптечки до жилета. Какие вещи должны быть в автомобиле у каждого водителя?

Этот набор предметов в вашем автомобиле может понадобиться в дороге и даже спасти жизнь

Автомобиль – это не гараж и не склад, но каждый ответственный водитель понимает, что в поездке ему и его пассажирам может понадобиться множество вещей. А потому в автомобиле должен быть ряд предметов, которые сделают путешествие комфортным и более безопасным. Например, в случае поломки помогут доехать до нужного места, оказать помощь пострадавшему, потушить пожар, довести машину до сервиса и так далее. Amic.ru рассказывает, что именно необходимо взять с собой в машину, чтобы чувствовать себя спокойно в путешествии.

Какие документы должны быть в наличии у водителя по ПДД?

По закону каждый водитель транспортного средства обязан иметь при себе документы на управление ТС (водительское удостоверение, СТС) и страховой полис в бумажном виде или на электронном носителе.

Если какого-то документа из этого списка при себе у водителя не окажется, ст. 12.3 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 500 руб.

И самое неприятное, что в соответствии с ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ сотрудники полиции имеют право задержать транспортное средство забывчивого водителя. А это уже куда большие траты: оплата эвакуатора и пребывание ТС на штрафстоянке.

Какие вещи обязательно должны быть в автомобиле?

Согласно последним изменениям в правилах дорожного движения, отсутствие в автомобиле аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не наказывается штрафом.

Однако эти предметы возить с собой все-таки рекомендуется, так как они незаменимы в экстренных ситуациях.

Автомобильная медицинская аптечка – необходима при оказании первой помощи пострадавшему в аварии. Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 260н от 24.05.2024 года, в автомобильной аптечке должны быть:

один жгут кровоостанавливающий;

три бинта марлевых медицинских нестерильных 5 м х 10 см;

три бинта марлевых медицинских нестерильных 7 м х 14 см;

две упаковки марлевых стерильных медицинских салфеток не менее 16 х 14 см № 10;

один рулонный лейкопластырь размером не менее 2 см х 500 см;

два устройства для проведения искусственного дыхания "рот – устройство – рот";

одно спасательное изотермическое покрывало не менее 160 х 210 см;

одни ножницы;

две пары медицинских нестерильных перчаток;

две одноразовые маски;

инструкция по оказанию первой помощи с применением автомобильной аптечки;

блокнот не меньше формата A7;

маркер или карандаш черного/синего цвета.

Этот перечень можно дополнить разными препаратами и антисептическими растворами. В частности, специалисты Роскачества рекомендуют иметь в аптечке:

раствор антисептика, раствор для промывания глаз, пакеты заморозки, обезболивающие, антигистаминные препараты (те, что не противопоказаны при вождении), сорбенты, жаропонижающие, средства для желудочно-кишечного тракта, средства дезинфекции.

Главное при их использовании – не причинить вред здоровью человека.

Огнетушитель – с действующим сроком годности и с целой пломбой на чеке. Также огнетушитель должен соответствовать требованиям:

для легкового автомобиля минимальный объем огнетушителя должен быть 2 литра, для грузовиков – 5 литров;

рекомендован к использованию порошковый или углекислотный огнетушитель. При этом порошковый огнетушитель должен быть оборудован манометром, который показывает давление наполнителя;

огнетушитель должен иметь металлический корпус и раструб для распыления;

к огнетушителю должен быть приложен паспорт с датой изготовления и сроком годности.

Знак аварийной остановки – нужен, чтобы информировать других участников движения о том, что автомобиль неисправен, не может двигаться и расположен (за знаком) на дороге.

Знак должен быть длиной 50–55 см с каждой стороны треугольника. С внешней стороны у знака должны быть полосы из светоотражающего материала, ширина каждой – не менее пяти сантиметров. Также у знака должна быть специальная опора, чтобы установить и зафиксировать его на ровной поверхности.

Важный момент: Пусть сейчас нет штрафа за отсутствие в салоне ТС знака аварийной остановки. Но по-прежнему имеется штраф за невыставление знака аварийной остановки в случае ДТП. Он составляет 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ). Так что лучше с собой этот знак возить.Световозвращающий жилет – с 2020 года жилет со вставками из световозвращающего материала нужно надевать, выходя из авто, вне населенных пунктов в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. В ГОСТе 12.4.281-2014 сказано, что ширина полосы на жилете должна быть не менее 5 см, а две основные линии должны располагаться горизонтально и параллельно друг другу.

Что еще рекомендуют положить в багажник?

Есть несколько вещей, которые входят в штатную комплектацию автомобиля, и водителю без них обойтись очень трудно. А именно:

1) Запасное колесо – на случай, если вы пробили колесо, в багажнике должна быть запаска. Причем можно иметь как колесо обычного, так и более компактного размера –второе называется "докаткой". Последний вариант занимает мало места, и с ним можно ехать со скоростью 80 км/ч. Такое колесо нужно, чтобы добраться до шиномонтажа.

2) Домкрат. Чтобы поставить запасное колесо, необходим домкрат – инструмент для подъема и удержания автомобиля при смене колеса и прочих ремонтных работах.

3) Баллонный ключ – нужен для замены колеса. Им откручивают колесные болты и гайки. Часто, например, в машину кладут крестообразный ключ, который позволяет использовать силу обеих рук и которым можно откручивать гайки и болты сразу четырех размеров.

4) Отвертка – пригодится для мелкого ремонта в дороге.

Какие еще вещи могут пригодиться в автомобиле?

Положите в автомобиль рабочие перчатки, фонарик и набор инструментов, включая молоток, пассатижи, нож, монтировку, а также гаечные ключи разного размера.

Эксперты рекомендуют иметь при себе буксировочный трос, чтобы доставить сломавшуюся машину в сервис и вытянуть ее из грязи или из сугроба. Желательно взять с собой также насос или компрессор для накачки шин, чтобы при необходимости подкачать покрышку.

Пригодятся и провода для прикуривания (так называемые "крокодилы"), они позволят "прикурить мотор" от машины-"донора", если в вашем ТС вдруг сел аккумулятор.

Возите с собой маленькую или складную лопату – она поможет откопать застрявшее в сугробе или грязи колесо. Зимой пригодится скребок для льда со щеткой, чтобы очистить авто от снега и льда.

Кроме того, рекомендуют всегда иметь в автомобиле воду, WD-40 (чтобы предотвратить замерзание замков и разблокировать прикипевшие гайки), жидкость для размораживания замков, запасные лампочки габаритов, ближнего и дальнего света, предохранители со схемой их установки, изоленту, пластиковые хомуты, ветошь и др.

