От аптечки до жилета. Какие вещи должны быть в автомобиле у каждого водителя?
Этот набор предметов в вашем автомобиле может понадобиться в дороге и даже спасти жизнь
Автомобиль – это не гараж и не склад, но каждый ответственный водитель понимает, что в поездке ему и его пассажирам может понадобиться множество вещей. А потому в автомобиле должен быть ряд предметов, которые сделают путешествие комфортным и более безопасным. Например, в случае поломки помогут доехать до нужного места, оказать помощь пострадавшему, потушить пожар, довести машину до сервиса и так далее. Amic.ru рассказывает, что именно необходимо взять с собой в машину, чтобы чувствовать себя спокойно в путешествии.
Какие документы должны быть в наличии у водителя по ПДД?
По закону каждый водитель транспортного средства обязан иметь при себе документы на управление ТС (водительское удостоверение, СТС) и страховой полис в бумажном виде или на электронном носителе.
Если какого-то документа из этого списка при себе у водителя не окажется, ст. 12.3 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 500 руб.
И самое неприятное, что в соответствии с ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ сотрудники полиции имеют право задержать транспортное средство забывчивого водителя. А это уже куда большие траты: оплата эвакуатора и пребывание ТС на штрафстоянке.
Какие вещи обязательно должны быть в автомобиле?
Согласно последним изменениям в правилах дорожного движения, отсутствие в автомобиле аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не наказывается штрафом.
Однако эти предметы возить с собой все-таки рекомендуется, так как они незаменимы в экстренных ситуациях.
Автомобильная медицинская аптечка – необходима при оказании первой помощи пострадавшему в аварии. Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 260н от 24.05.2024 года, в автомобильной аптечке должны быть:
- один жгут кровоостанавливающий;
- три бинта марлевых медицинских нестерильных 5 м х 10 см;
- три бинта марлевых медицинских нестерильных 7 м х 14 см;
- две упаковки марлевых стерильных медицинских салфеток не менее 16 х 14 см № 10;
- один рулонный лейкопластырь размером не менее 2 см х 500 см;
- два устройства для проведения искусственного дыхания "рот – устройство – рот";
- одно спасательное изотермическое покрывало не менее 160 х 210 см;
- одни ножницы;
- две пары медицинских нестерильных перчаток;
- две одноразовые маски;
- инструкция по оказанию первой помощи с применением автомобильной аптечки;
- блокнот не меньше формата A7;
- маркер или карандаш черного/синего цвета.
Этот перечень можно дополнить разными препаратами и антисептическими растворами. В частности, специалисты Роскачества рекомендуют иметь в аптечке:
раствор антисептика, раствор для промывания глаз, пакеты заморозки, обезболивающие, антигистаминные препараты (те, что не противопоказаны при вождении), сорбенты, жаропонижающие, средства для желудочно-кишечного тракта, средства дезинфекции.
Главное при их использовании – не причинить вред здоровью человека.
Огнетушитель – с действующим сроком годности и с целой пломбой на чеке. Также огнетушитель должен соответствовать требованиям:
- для легкового автомобиля минимальный объем огнетушителя должен быть 2 литра, для грузовиков – 5 литров;
- рекомендован к использованию порошковый или углекислотный огнетушитель. При этом порошковый огнетушитель должен быть оборудован манометром, который показывает давление наполнителя;
- огнетушитель должен иметь металлический корпус и раструб для распыления;
- к огнетушителю должен быть приложен паспорт с датой изготовления и сроком годности.
Знак аварийной остановки – нужен, чтобы информировать других участников движения о том, что автомобиль неисправен, не может двигаться и расположен (за знаком) на дороге.
Знак должен быть длиной 50–55 см с каждой стороны треугольника. С внешней стороны у знака должны быть полосы из светоотражающего материала, ширина каждой – не менее пяти сантиметров. Также у знака должна быть специальная опора, чтобы установить и зафиксировать его на ровной поверхности.
Важный момент: Пусть сейчас нет штрафа за отсутствие в салоне ТС знака аварийной остановки. Но по-прежнему имеется штраф за невыставление знака аварийной остановки в случае ДТП. Он составляет 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ). Так что лучше с собой этот знак возить.Световозвращающий жилет – с 2020 года жилет со вставками из световозвращающего материала нужно надевать, выходя из авто, вне населенных пунктов в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. В ГОСТе 12.4.281-2014 сказано, что ширина полосы на жилете должна быть не менее 5 см, а две основные линии должны располагаться горизонтально и параллельно друг другу.
Что еще рекомендуют положить в багажник?
Есть несколько вещей, которые входят в штатную комплектацию автомобиля, и водителю без них обойтись очень трудно. А именно:
1) Запасное колесо – на случай, если вы пробили колесо, в багажнике должна быть запаска. Причем можно иметь как колесо обычного, так и более компактного размера –второе называется "докаткой". Последний вариант занимает мало места, и с ним можно ехать со скоростью 80 км/ч. Такое колесо нужно, чтобы добраться до шиномонтажа.
2) Домкрат. Чтобы поставить запасное колесо, необходим домкрат – инструмент для подъема и удержания автомобиля при смене колеса и прочих ремонтных работах.
3) Баллонный ключ – нужен для замены колеса. Им откручивают колесные болты и гайки. Часто, например, в машину кладут крестообразный ключ, который позволяет использовать силу обеих рук и которым можно откручивать гайки и болты сразу четырех размеров.
4) Отвертка – пригодится для мелкого ремонта в дороге.
Какие еще вещи могут пригодиться в автомобиле?
Положите в автомобиль рабочие перчатки, фонарик и набор инструментов, включая молоток, пассатижи, нож, монтировку, а также гаечные ключи разного размера.
Эксперты рекомендуют иметь при себе буксировочный трос, чтобы доставить сломавшуюся машину в сервис и вытянуть ее из грязи или из сугроба. Желательно взять с собой также насос или компрессор для накачки шин, чтобы при необходимости подкачать покрышку.
Пригодятся и провода для прикуривания (так называемые "крокодилы"), они позволят "прикурить мотор" от машины-"донора", если в вашем ТС вдруг сел аккумулятор.
Возите с собой маленькую или складную лопату – она поможет откопать застрявшее в сугробе или грязи колесо. Зимой пригодится скребок для льда со щеткой, чтобы очистить авто от снега и льда.
Кроме того, рекомендуют всегда иметь в автомобиле воду, WD-40 (чтобы предотвратить замерзание замков и разблокировать прикипевшие гайки), жидкость для размораживания замков, запасные лампочки габаритов, ближнего и дальнего света, предохранители со схемой их установки, изоленту, пластиковые хомуты, ветошь и др.
16:28:27 14-07-2025
в нашем Паджерике это все есть ,еще и + комплекты на четверых на случай зомбиапокалипсиса и арбалет. Папа у нас выживальщик т.н. и это уже в наших реалиях не шуточки. вон на весь город уже слухов расползлось
16:45:43 14-07-2025
Гость (16:28:27 14-07-2025) в нашем Паджерике это все есть ,еще и + комплекты на четверы... за арбалет 4 года тюрьмы дают еслив че - незарегистрированное владение оружием спец назначения
16:55:55 14-07-2025
Гость (16:45:43 14-07-2025) за арбалет 4 года тюрьмы дают еслив че - незарегистрированно... Обзор от ИИ
Владение арбалетом в России регулируется законом "Об оружии" и зависит от его характеристик. Арбалеты с силой натяжения до 43 кг не считаются оружием и могут свободно приобретаться и использоваться лицами старше 18 лет, в том числе для спортивных целей и развлечений. Однако, для охоты с арбалетом требуется охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Арбалеты, превышающие эту мощность, приравниваются к охотничьему оружию и подлежат регистрации в Росгвардии.
43 кг - это реально много
19:27:56 14-07-2025
Гость (16:45:43 14-07-2025) за арбалет 4 года тюрьмы дают еслив че - незарегистрированно... нет. только за охотничий. не знаешь а туда же лезет коментить
00:10:16 15-07-2025
Гость (19:27:56 14-07-2025) нет. только за охотничий. не знаешь а туда же лезет коментит... Человек, который ЕСЛИВ ЧЕ пишет, пА лубому лючьши знаит, че па чём и че куда))
16:57:37 14-07-2025
страховку возить с собой сейчас не обязательно пробивается по базам а вот бита лишней не будет точно.
19:29:08 14-07-2025
Гость (16:57:37 14-07-2025) страховку возить с собой сейчас не обязательно пробивается п... арбалет с узкими "плечами" типа спортивного, да? такой можно