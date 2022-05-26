Бывший футболист барнаульского «Динамо» забил гол в ворота «Оренбурга»

Бывший футболист барнаульского «Динамо», полузащитник «Уфы» Владислав Камилов забил гол в ворота «Оренбурга». Спортсмен реализовал пенальти в первом стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в чемпионате РПЛ.

Игра состоялась 25 мая в Оренбурге и завершилась с результатом 2:2. Камилов отличился на 62 минуте, сделав счёт 2:0 в пользу своей команды. Правда, в концовке игры уфимцы не сумели удержать преимущество, пропустив дважды подряд.

Напомним, Камилов родился в алтайском селе Калманка в 1995 году. Позже он тренировался и выступал за барнаульское «Динамо». Также в карьере 26-летнего футболиста значатся «Ростов», новотроицкая «Носта», астраханский «Волгарь», ярославский «Шинник» и хабаровский СКА. В сентябре 2020 года Камилов подписал двухлетний контракт с «Уфой».

Ответная встреча с «Оренбургом» состоится 28 мая на домашнем стадионе башкирской команды.