Такой день. Митинг в Новосибирске и 6 млрд рублей на обновление поездов в Алтайском крае

О главных событиях региона за 25 ноября

25 ноября 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Обманутые клиенты сибирских малоэтажных застройщиков провели согласованный митинг в сквере "Лучистый" в Новосибирске 24 ноября 2025 года. В нем поучаствовали обманутые клиенты барнаульской "Малоэтажной Сибири" и нескольких компаний из Новосибирска, Омска и Томска. Все эти люди заплатили деньги за строительство домов по льготной ипотеке, но остались без жилья.

В Рубцовске 25 ноября открылась модульная поликлиника Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера, которая позволит ускорить диагностику и проводить более эффективное лечение. Новое медучреждение рассчитано на 100 посещений в день. На его создание, с учетом закупки оборудования, ушло более 85 млн рублей.

В Алтайском крае за последние пять лет появилось 68 новых пассажирских вагонов, на приобретение которых РЖД направили более 6 млрд рублей. Вагонный парк АО "Алтай-Пригород" с 2020 года был полностью обновлен. Это позволило запустить ежедневные маршруты для скорых пригородных поездов из Барнаула в Рубцовск и Славгород.