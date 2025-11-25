Новую противотуберкулезную поликлинику открыли в Рубцовске
Медучреждение рассчитано на 100 посещений в день
25 ноября 2025, 15:19, ИА Амител
В Рубцовске 25 ноября открылась модульная поликлиника Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера, которая позволит ускорить диагностику и проводить более эффективное лечение. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Новое медучреждение рассчитано на 100 посещений в день. На его создание, с учетом закупки оборудования, ушло более 85 млн рублей.
«Благодаря поликлинике, в частности, ускорится диагностика у больных с подозрением на туберкулез, а значит, и лечение будет быстрее и эффективнее», – написал глава региона.
В Новоалтайске тем временем идет реконструкция противотуберкулезного диспансера. На эти цели из краевого бюджета направлено около 1,9 млрд рублей. Еще 480 млн выделено на оборудование и мебель. Также заканчивается ремонт стационара диспансера в Бийске за 176 млн рублей. Работы в обоих городах, по словам губернатора, должны завершиться в 2026 году.
С 2024 года в крае по-новому организовали работу фтизиатрической службы. Сначала семь противотуберкулезных учреждений стали работать как единая организация, затем к ним присоединили два детских подразделения. Также появилась практика лечения по видеосвязи вместо пребывания в стационаре.
15:24:29 25-11-2025
АМИК, что за фото на заставке ? Кто эти люди ? И где они находятся ? Это явно не ...модульная поликлиника Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера......
15:31:30 25-11-2025
Гость (15:24:29 25-11-2025) АМИК, что за фото на заставке ? Кто эти люди ? И где они н... Под фото написано. Все вопросы туда.
23:04:24 25-11-2025
Гость (15:24:29 25-11-2025) АМИК, что за фото на заставке ? Кто эти люди ? И где они н... Слева - ангел.
Рядом с ней - архангел Гавриил.
15:28:56 25-11-2025
телепортация в Рубцовск
22:35:35 25-11-2025
Построили новое здание - хорошо, но кто в нем будет работать?
Вот вопрос! В городе не осталось врачей, тем более фтизиатров!
Дрюпина будет сидеть на приеме? Даже на заставку сфотографировать местных людей не набрали. Выставили какое-то левое фото.