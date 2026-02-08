Такой день. Смертельное ДТП в Тальменском районе и жесткие протесты в Милане

О главных событиях за 8 февраля

08 февраля 2026, 23:00, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На трассе в Тальменском районе Алтайского края произошла серьезная авария, в результате которой один человек погиб и несколько пострадали.

43-летняя женщина за рулем Toyota Ist не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где сначала наехала на ограждение, а затем столкнулась с Toyota Corolla. От удара Corolla отбросило в попутно двигавшийся грузовой автомобиль. В результате аварии на месте погибла 71-летняя пассажирка Toyota Ist.

В Милане, где стартовали XXV зимние Олимпийские игры, прошли масштабные акции протеста, переросшие в жесткие столкновения с полицией. Люди выразили недовольство экологическими последствиями проведения Игр — вырубкой деревьев и использованием искусственного снега.

Часть радикально настроенных демонстрантов применила против силовиков пиротехнику и ракетницы, на что полиция ответила дубинками, слезоточивым газом и водометами.

Главный редактор медиахолдинга "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила об учреждении личной премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Она отметила, что на это решение ее вдохновил героический поступок воспитательниц детского сада из Бугуруслана, которые обезвредили нападавшего с ножом. Размер премии составит один миллион рублей и будет вручаться не реже десяти раз в год.

В Барнауле продолжается строительство нового современного корпуса городской поликлиники № 9. По состоянию на февраль 2026 на площадке ежедневно заняты более 30 человек. Строители выполняют устройство фундаментной плиты, бетонируют колонны и стены подвального этажа, параллельно ведут работы по наружным инженерным сетям.

Здание площадью около 6 тыс. кв. метров будет трехэтажным. В подвале предусмотрены складские помещения и гардероб для персонала.