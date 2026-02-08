В Тальменском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
Женщина на Toyota Ist выехала на встречную полосу, столкнулась с другой машиной, которую отбросило в грузовик
08 февраля 2026, 15:16, ИА Амител
На трассе в Тальменском районе Алтайского края произошла серьезная авария, в результате которой один погиб и несколько человек пострадали, сообщает "Инцидент Барнаул".
По предварительной информации Госавтоинспекции, 43-летняя женщина за рулем Toyota Ist, двигавшаяся из Барнаула в сторону Новосибирска, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где сначала наехала на ограждение, а затем столкнулась с Toyota Corolla.
От удара Corolla отбросило в попутно двигавшийся грузовой автомобиль. В результате аварии на месте погибла 71-летняя пассажирка Toyota Ist.
Водитель и еще одна пассажирка этой машины — 11-летняя девочка — были госпитализированы. Также в больницу доставлен 55-летний пассажир Toyota Corolla, а ее водителю медицинская помощь была оказана на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
20:58:45 08-02-2026
убила свою маму или тещу?? ужасно. куда торопятся!? ЗАЧЕМ такие жертвы-то? еще и мужчина ни за что пострадал...
08:38:30 09-02-2026
Гость (20:58:45 08-02-2026) убила свою маму или тещу?? ужасно. куда торопятся!? ЗАЧЕМ та... А потому что без мозгов
09:42:44 09-02-2026
Гость (20:58:45 08-02-2026) убила свою маму или тещу?? ужасно. куда торопятся!? ЗАЧЕМ та... Свекровь, тетя, соседка?
05:53:32 09-02-2026
Новоалтайск-Барнаул такая же авария, там Тойота витс. Здесь тойота итс. Что-то не так с машинами. Сначала их выносит на встречку, потом бьёт об отбойник, потом столкновение со встречными или попутными машинами. Пишу не справились с управлением. Чем там управлять то? Обыкновенная малолитражка, даже сильно не разгонишь. Правда в обоих случаях нет большого опыта вождения на трассе и машины для города, маленькие.
13:54:40 09-02-2026
Гость (05:53:32 09-02-2026) Новоалтайск-Барнаул такая же авария, там Тойота витс. Здесь ... Обычная неуправляемая табуретка.