В Тальменском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Женщина на Toyota Ist выехала на встречную полосу, столкнулась с другой машиной, которую отбросило в грузовик

08 февраля 2026, 15:16, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На трассе в Тальменском районе Алтайского края произошла серьезная авария, в результате которой один погиб и несколько человек пострадали, сообщает "Инцидент Барнаул".

По предварительной информации Госавтоинспекции, 43-летняя женщина за рулем Toyota Ist, двигавшаяся из Барнаула в сторону Новосибирска, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где сначала наехала на ограждение, а затем столкнулась с Toyota Corolla.

От удара Corolla отбросило в попутно двигавшийся грузовой автомобиль. В результате аварии на месте погибла 71-летняя пассажирка Toyota Ist.

Водитель и еще одна пассажирка этой машины — 11-летняя девочка — были госпитализированы. Также в больницу доставлен 55-летний пассажир Toyota Corolla, а ее водителю медицинская помощь была оказана на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.