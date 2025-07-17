До этого компания выполнила два других требования закона о "приземлении"

17 июля 2025, 21:41, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Telegram занялся открытием представительства в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роскомнадзора, процесс находится в стадии согласования.

Согласно информации, мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. До этого выполнила два других требования закона о "приземлении" – разместить электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.

Напомним, что сам Telegram Messenger Inc включили в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России, в ноябре 2021 года.