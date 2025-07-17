НОВОСТИОбщество

Telegram занялся открытием представительства в России

До этого компания выполнила два других требования закона о "приземлении"

17 июля 2025, 21:41, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru
Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Telegram занялся открытием представительства в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роскомнадзора, процесс находится в стадии согласования. 

Согласно информации, мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. До этого выполнила два других требования закона о "приземлении" – разместить электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.

Напомним, что сам Telegram Messenger Inc включили в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России, в ноябре 2021 года.

Комментарии 2

Avatar Picture
Олег

23:10:42 17-07-2025

Хорошо. А то МАХ бабка 71-летняя и ещё кто-то написал. (согласно документам)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:16:55 18-07-2025

Молодцы. Соблюдают законодательство.

  1 Нравится
Ответить
