Несколько человек пострадали в результате ДТП на Алтае

Авария произошла на трассе в Славгородском районе

22 февраля 2026, 17:14, ИА Амител

Поврежденный автомобиль / Фото: pxhere.com

В Славгородском районе Алтайского края произошло столкновение двух автомобилей, сообщили в региональном МВД.

«На 380-м километре автодороги К-03 в Славгородском районе произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение транспортных средств: "Тойота Камри", которая двигалась со стороны села Табуны в направлении города Славгород под управлением водителя, женщины 1993 года рождения, и автомобиля "Фольксваген" под управлением водителя-мужчины», — говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не погиб. Есть пострадавшие, их доставили в медицинское учреждение.

Как заявили в региональной прокуратуре, пострадали "несколько человек". В ведомстве отметили, что прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств происшествия и принятие процессуального решения.

