Повысить МРОТ в регионе до 28 475 рублей ранее предлагал Крайсовпроф

12 декабря 2025, 15:30, ИА Амител

Виктор Томенко встретился с Иваном Пановым / Фото из канала Виктора Томенко в Telegram

В Алтайском крае с 2026 года увеличат минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора почти до 28,5 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале после встречи с Иваном Пановым, председателем краевого союза организаций профсоюзов.

«В этом году МРОТ для внебюджетного сектора был установлен в размере около 24,5 тысячи рублей, что выше федерального примерно на две тысячи. Со следующего года мы его снова увеличиваем – почти до 28,5 тысячи», – написал глава региона.

Исходя из сообщения Томенко, соответствующий документ еще не подписан, но договоренности с краевой организацией достигнуты. Также с Иваном Пановым губернатор обсуждал регулярную диспансеризацию и путевки в санатории для работников предприятий.

Крайсовпроф ранее объяснял, что повышение МРОТ позволит сократить разрыв между доходами бюджетников и сотрудников частного сектора, а также подтолкнет бизнес к более прозрачной оплате труда.

Напомним, в 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей, а с 1 января 2026 года он вырастет до 27 093 рублей до вычета НДФЛ. Это решение должно увеличить доходы примерно 4,6 млн россиян.