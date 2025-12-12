Томенко заявил о повышении МРОТ в Алтайском крае почти до 28,5 тысячи рублей
Повысить МРОТ в регионе до 28 475 рублей ранее предлагал Крайсовпроф
12 декабря 2025, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае с 2026 года увеличат минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора почти до 28,5 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале после встречи с Иваном Пановым, председателем краевого союза организаций профсоюзов.
«В этом году МРОТ для внебюджетного сектора был установлен в размере около 24,5 тысячи рублей, что выше федерального примерно на две тысячи. Со следующего года мы его снова увеличиваем – почти до 28,5 тысячи», – написал глава региона.
Исходя из сообщения Томенко, соответствующий документ еще не подписан, но договоренности с краевой организацией достигнуты. Также с Иваном Пановым губернатор обсуждал регулярную диспансеризацию и путевки в санатории для работников предприятий.
Крайсовпроф ранее объяснял, что повышение МРОТ позволит сократить разрыв между доходами бюджетников и сотрудников частного сектора, а также подтолкнет бизнес к более прозрачной оплате труда.
Напомним, в 2025 году МРОТ в России составляет 22 440 рублей, а с 1 января 2026 года он вырастет до 27 093 рублей до вычета НДФЛ. Это решение должно увеличить доходы примерно 4,6 млн россиян.
15:53:57 12-12-2025
И что? увеличение МРОТ влияет только на собираемость налогов, не более. Чему простым гражданам радоваться то?
22:41:29 12-12-2025
Елена (15:53:57 12-12-2025) И что? увеличение МРОТ влияет только на собираемость налогов... Ну как чему? Работодатели увеличат белую часть ЗП, не увеличивая общий размер ЗП, соответственно увеличится НДФЛ, что приведет к снижению суммы ЗП получаемой на руки.
16:12:37 12-12-2025
"В этом году МРОТ для внебюджетного сектора был установлен в размере около 24,5 тысячи рублей, что выше федерального примерно на две тысячи. Со следующего года мы его снова увеличиваем – почти до 28,5 тысячи», – написал глава региона." ==== Не в коня овес, кто потянет эту ношу? Надо брать пром. роботов, но загвоздка, мы не Китай.
20:58:52 12-12-2025
Малый бизнес местный просто выкашивают косой, потому что нет у них доходов выше федерального, очень сильно ниже федеральных есть доходы, а мрот сильно выше федерального есть!
08:29:57 13-12-2025
Гость (20:58:52 12-12-2025) Малый бизнес местный просто выкашивают косой, потому что нет... Серьёзно? А они бы хотели, чтобы на них работали за миску похлебки?
15:31:03 13-12-2025
Гость (08:29:57 13-12-2025) Серьёзно? А они бы хотели, чтобы на них работали за миску по... вы будете работать ровно за столько, за сколько работаете. Работодатель просто будет платить больше налогов и сборов. На вашей жизни это никак не отразится. Деньги нужны не для вас
00:34:44 13-12-2025
28475 рублей - это без районного коэффициента, а с 15% МРОТ будет на Алтае - 32746 руб для коммерческих организаций. Это для налоговой - после вычета 13% - на руки будет 28489 руб.