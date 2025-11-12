В Алтайском крае могут поднять МРОТ выше 28 тысяч для работников частных предприятий
Такой шаг позволит сократить разрыв между доходами бюджетников и сотрудников частного сектора
12 ноября 2025, 10:00, ИА Амител
В Алтайском крае обсуждают повышение минимального размера оплаты труда для работников частного сектора – сумма может превысить 28 тысяч рублей. Об этом пишет издание "Толк".
Федеральный МРОТ на 2026 год установлен на уровне 27 093 рублей, что на 20% выше, чем в текущем году. Эта цифра гарантирует минимальную зарплату для неквалифицированных работников бюджетной сферы. Однако Крайсовпроф предлагает поднять планку для коммерческих предприятий – установить "минималку" на 1,3 тысячи рублей выше федеральной, то есть 28 475 рублей без учета районного коэффициента и компенсационных выплат.
Представители профсоюзов считают, что такой шаг позволит сократить разрыв между доходами бюджетников и сотрудников частного сектора, а также стимулировать бизнес к официальной и более прозрачной оплате труда.
Что касается роста зарплат квалифицированных специалистов, конкретных предложений пока не озвучено. В этом году для таких работников действовал минимальный порог в 40 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году прожиточный минимум для жителей Алтайского края составил 15 782 рубля. Такая сумма приходится на душу населения в целом. Для трудоспособного населения она выше почти на 1,5 тысячи рублей, для пенсионеров – ниже средней по краю.
10:06:25 12-11-2025
Разбогатеем!))))
10:31:26 12-11-2025
А смысл? Была 1 ставка, будет 0,75 и что изменится?
11:00:31 12-11-2025
Гость (10:31:26 12-11-2025) А смысл? Была 1 ставка, будет 0,75 и что изменится? ... как вы будете людям предлагать пойти на 0,75 ставки? Раскошелятся и заплатят с маржи. Повышение МРОТ для экономики страны это благо. Блин даже Рокфеллер отдавал обратно в общество десятину, 10% от своего дохода. Откуда вы взялись такие жадные 0,75 ставки..., бухгалтер что ли.
11:41:44 12-11-2025
Гость (11:00:31 12-11-2025) как вы будете людям предлагать пойти на 0,75 ставки? Раскош...
Так то и 0.5 ставки довольно распространено. С какой стати должны раскошеливаться. Вы о чём?
11:46:05 12-11-2025
Гость (11:00:31 12-11-2025) как вы будете людям предлагать пойти на 0,75 ставки? Раскош... Ты с головой дружишь? Причём здесь моя жадность? Это Я работаю на 0,75 ставки, а буду на 0,5. Фирма еле держится на плаву благодаря политике правящей партии. Скоро вообще задушат малый бизнес.
13:42:54 12-11-2025
Гость (11:46:05 12-11-2025) Ты с головой дружишь? Причём здесь моя жадность? Это Я работ... беги от туда!
14:33:20 12-11-2025
Гость (11:00:31 12-11-2025) как вы будете людям предлагать пойти на 0,75 ставки? Раскош... Мда,вот из-за таких в стране не очень. Высунь голову из телевизора,"маржа"
11:39:10 12-11-2025
Гость (10:31:26 12-11-2025) А смысл? Была 1 ставка, будет 0,75 и что изменится? ...
Для работников ничего не изменится, но будет повод рапортовать статистикам о росте средней ЗП в АК. Но планы поднять МРОТ до 28 тысяч говорят о том, что во внебюджетной сфере значительная часть рабочих не получает этой суммы!!! А так да, у нас по статистике 63 тысячи, а где то 100 тысяч, если доходы миллиардеров и миллионеров делить на всех))) Только вот делиться они никак не хотят.
12:42:28 12-11-2025
У моего сына на производстве зарплата белая, а все налоги, ПФР, ОМС высчитывают из его зарплаты.
18:01:01 12-11-2025
Гость (12:42:28 12-11-2025) У моего сына на производстве зарплата белая, а все налоги, П... Бред
21:52:45 14-11-2025
Гость (12:42:28 12-11-2025) У моего сына на производстве зарплата белая, а все налоги, П... Значит не белая