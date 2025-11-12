В Алтайском крае могут поднять МРОТ выше 28 тысяч для работников частных предприятий

Такой шаг позволит сократить разрыв между доходами бюджетников и сотрудников частного сектора

12 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае обсуждают повышение минимального размера оплаты труда для работников частного сектора – сумма может превысить 28 тысяч рублей. Об этом пишет издание "Толк".

Федеральный МРОТ на 2026 год установлен на уровне 27 093 рублей, что на 20% выше, чем в текущем году. Эта цифра гарантирует минимальную зарплату для неквалифицированных работников бюджетной сферы. Однако Крайсовпроф предлагает поднять планку для коммерческих предприятий – установить "минималку" на 1,3 тысячи рублей выше федеральной, то есть 28 475 рублей без учета районного коэффициента и компенсационных выплат.

Представители профсоюзов считают, что такой шаг позволит сократить разрыв между доходами бюджетников и сотрудников частного сектора, а также стимулировать бизнес к официальной и более прозрачной оплате труда.

Что касается роста зарплат квалифицированных специалистов, конкретных предложений пока не озвучено. В этом году для таких работников действовал минимальный порог в 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году прожиточный минимум для жителей Алтайского края составил 15 782 рубля. Такая сумма приходится на душу населения в целом. Для трудоспособного населения она выше почти на 1,5 тысячи рублей, для пенсионеров – ниже средней по краю.