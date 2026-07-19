В Алтайском крае задержали партию из 33 млн насекомых для защиты растений

Во время проверки инспекторы выявили несоответствие в документации

19 июля 2026, 12:07, ИА Амител

Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Партию из 33,92 млн насекомых-энтомофагов, предназначенных для поставки в Алтайский край, не пропустили через российскую границу. Причиной стало нарушение ветеринарных требований, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Надзорное мероприятие прошло 13 июля на пункте пропуска "Рубцовский", где специалисты проверяли поступивший из Казахстана груз.

Энтомофаги — это полезные насекомые, которые уничтожают вредителей сельскохозяйственных культур. Их используют для биологической защиты растений как экологичную альтернативу химическим средствам борьбы с насекомыми.

Во время проверки инспекторы выявили несоответствие в документации. Как уточнили в Россельхознадзоре, дата рождения насекомых, указанная на маркировке, не совпадала с данными, внесенными в государственную цифровую информационную систему.

Из-за выявленного нарушения ввоз партии на территорию России запретили. Груз был возвращен отправителю в Республику Казахстан.