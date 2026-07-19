НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае задержали партию из 33 млн насекомых для защиты растений

Во время проверки инспекторы выявили несоответствие в документации

19 июля 2026, 12:07, ИА Амител

Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Партию из 33,92 млн насекомых-энтомофагов, предназначенных для поставки в Алтайский край, не пропустили через российскую границу. Причиной стало нарушение ветеринарных требований, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Надзорное мероприятие прошло 13 июля на пункте пропуска "Рубцовский", где специалисты проверяли поступивший из Казахстана груз.

Энтомофаги — это полезные насекомые, которые уничтожают вредителей сельскохозяйственных культур. Их используют для биологической защиты растений как экологичную альтернативу химическим средствам борьбы с насекомыми.

Во время проверки инспекторы выявили несоответствие в документации. Как уточнили в Россельхознадзоре, дата рождения насекомых, указанная на маркировке, не совпадала с данными, внесенными в государственную цифровую информационную систему.

Из-за выявленного нарушения ввоз партии на территорию России запретили. Груз был возвращен отправителю в Республику Казахстан.

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край сельское хозяйство насекомые Импорт
       

Комментарии 4

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Илья

12:35:03 19-07-2026

Китайцы воробьев отстреливали...

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гость

12:59:12 19-07-2026

Правильно, день рождения насекомых , видимо, это важно. А то привезут, а они уже пожилые и толку от них нет.

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Musik

16:26:52 19-07-2026

гость (12:59:12 19-07-2026) Правильно, день рождения насекомых , видимо, это важно. А т... Пенсионер не нужен?

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Гость

13:59:36 20-07-2026

скрипач..

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