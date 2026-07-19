В Алтайском крае задержали партию из 33 млн насекомых для защиты растений
Во время проверки инспекторы выявили несоответствие в документации
19 июля 2026, 12:07, ИА Амител
Партию из 33,92 млн насекомых-энтомофагов, предназначенных для поставки в Алтайский край, не пропустили через российскую границу. Причиной стало нарушение ветеринарных требований, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Надзорное мероприятие прошло 13 июля на пункте пропуска "Рубцовский", где специалисты проверяли поступивший из Казахстана груз.
Энтомофаги — это полезные насекомые, которые уничтожают вредителей сельскохозяйственных культур. Их используют для биологической защиты растений как экологичную альтернативу химическим средствам борьбы с насекомыми.
Во время проверки инспекторы выявили несоответствие в документации. Как уточнили в Россельхознадзоре, дата рождения насекомых, указанная на маркировке, не совпадала с данными, внесенными в государственную цифровую информационную систему.
Из-за выявленного нарушения ввоз партии на территорию России запретили. Груз был возвращен отправителю в Республику Казахстан.
12:35:03 19-07-2026
Китайцы воробьев отстреливали...
12:59:12 19-07-2026
Правильно, день рождения насекомых , видимо, это важно. А то привезут, а они уже пожилые и толку от них нет.
16:26:52 19-07-2026
гость (12:59:12 19-07-2026) Правильно, день рождения насекомых , видимо, это важно. А т... Пенсионер не нужен?
13:59:36 20-07-2026
скрипач..