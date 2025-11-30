В Барнауле устранено повреждение на теплотрассе по улице Северо-Западной

Управляющие компании проверяют внутридомовые системы

30 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Аварийные бригады филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" завершили работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе по улице Северо-Западной, 103, сообщили в мэрии города.

Напомним, 29 ноября в Барнауле, на улице Северо-Западной, 103, произошел прорыв магистральной трубы ТЭЦ-2, что привело к падению давления в системе отопления. В 106 зданиях, включая жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, теплоснабжение было переключено на резервную схему.

Подача тепловой энергии и горячего водоснабжения в многоквартирные и частные дома Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов полностью восстановлена и осуществляется в штатном режиме.

В настоящее время управляющие компании и ТСЖ проводят плановую проверку работы внутридомового инженерного оборудования. При необходимости осуществляется перезапуск отдельных стояков отопления для обеспечения стабильной работы системы.