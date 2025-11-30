В Барнауле устранено повреждение на теплотрассе по улице Северо-Западной
Управляющие компании проверяют внутридомовые системы
30 ноября 2025, 10:00, ИА Амител
Аварийные бригады филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" завершили работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе по улице Северо-Западной, 103, сообщили в мэрии города.
Напомним, 29 ноября в Барнауле, на улице Северо-Западной, 103, произошел прорыв магистральной трубы ТЭЦ-2, что привело к падению давления в системе отопления. В 106 зданиях, включая жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, теплоснабжение было переключено на резервную схему.
Подача тепловой энергии и горячего водоснабжения в многоквартирные и частные дома Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов полностью восстановлена и осуществляется в штатном режиме.
В настоящее время управляющие компании и ТСЖ проводят плановую проверку работы внутридомового инженерного оборудования. При необходимости осуществляется перезапуск отдельных стояков отопления для обеспечения стабильной работы системы.
10:24:04 30-11-2025
Без контроля прокуратуры и администрации точняк бы не справилися.
11:18:58 30-11-2025
Это всё прокуратура и администрация!...
Если бы не они?...
Даже не знаю что бы было!?...
12:18:42 30-11-2025
А что было - а была бы волокита типа нет материалов людей и денег. Точно в понедельник начали бы раскачиваться.
12:59:43 30-11-2025
Сколько пишут про то,что ВСЁ старое требует ремонта!!! Кто все это проверяет? Кто отвечает ? Кто контролирует качество и износ всех систем в городе?
Сейчас написали опять написали,что на Чудненко и Взлетной прорвало водопровод.
13:43:02 30-11-2025
То ли ещё будет! Из-за высотных стекловатников приходится повышать давление в ещё советской системе труб, рассчитанной лишь на сталинки и хрущёвки. А тут нагрузка в разы выше. Вот и рвёт постоянно то там, то тут. Надо строить ещё одну ТЭЦ в городе и проводить ещё одну систему труб, расчитанную на высотные стекловатники. Но кто же будет этим заниматься?
18:18:33 30-11-2025
в квартире +19, ВСЕ батареи потекли, все ковры мокрые, бельгийский ковер 19века, дорогущий вымок!! я подам в суд. горячей воды нет.... как такое возможно в 21 веке!
18:36:03 30-11-2025
Хорошо, что на улице тепло. Даже страшно представить,что бы было,если бы а улице стояли сибирские морозы(((