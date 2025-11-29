За устранением коммунальной аварии на улице Северо-Западной в Барнауле следит прокуратура
Соответствующее поручение дал главный краевой прокурор
29 ноября 2025, 16:00, ИА Амител
Антон Герман, прокурор Алтайского края, особо отметил важность скорейшего решения проблем, возникших из-за коммунальной аварии в Барнауле, взяв ситуацию под личный контроль, сообщили amic.ru в ведомстве.
Сегодня утром в Барнауле, на улице Северо-Западной, 103, произошел прорыв магистральной трубы ТЭЦ-2, что привело к падению давления в системе отопления. В 106 зданиях, включая жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, теплоснабжение переключено на резервную схему.
По указанию краевого прокурора Антона Германа, территориальный прокурор оперативно прибыл на место происшествия для выяснения причин аварии, организации проверок, а также оценки эффективности мер, предпринятых ресурсоснабжающими компаниями. В случае выявления нарушений ведомство примет необходимые меры реагирования. Процесс восстановления теплоснабжения находится на контроле краевой прокуратуры.
17:54:19 29-11-2025
Из окна!
17:58:56 29-11-2025
И что прокурор может делать или сделать на месте? Оценить размер порыва или что? Какой контроль и за чем/кем? За сварщиком и экскаваторщиком? Ещё нужно СОГ пригнать, на у чё)))))
21:19:59 29-11-2025
А почему бы прокуратуре не проследить за сносом и посадкой деревьев в парке имени Ленина?
23:04:06 29-11-2025
Вопрос (21:19:59 29-11-2025) А почему бы прокуратуре не проследить за сносом и посадкой д... У прокуратуры другие посадки.