За устранением коммунальной аварии на улице Северо-Западной в Барнауле следит прокуратура

Соответствующее поручение дал главный краевой прокурор

29 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Прокуратура / Фото: прокуратура Алтайского края
Прокуратура / Фото: прокуратура Алтайского края

Антон Герман, прокурор Алтайского края, особо отметил важность скорейшего решения проблем, возникших из-за коммунальной аварии в Барнауле, взяв ситуацию под личный контроль, сообщили amic.ru в ведомстве.

Сегодня утром в Барнауле, на улице Северо-Западной, 103, произошел прорыв магистральной трубы ТЭЦ-2, что привело к падению давления в системе отопления. В 106 зданиях, включая жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, теплоснабжение переключено на резервную схему.

По указанию краевого прокурора Антона Германа, территориальный прокурор оперативно прибыл на место происшествия для выяснения причин аварии, организации проверок, а также оценки эффективности мер, предпринятых ресурсоснабжающими компаниями. В случае выявления нарушений ведомство примет необходимые меры реагирования. Процесс восстановления теплоснабжения находится на контроле краевой прокуратуры.

Комментарии 4

Гость

17:54:19 29-11-2025

Из окна!

Гость

17:58:56 29-11-2025

И что прокурор может делать или сделать на месте? Оценить размер порыва или что? Какой контроль и за чем/кем? За сварщиком и экскаваторщиком? Ещё нужно СОГ пригнать, на у чё)))))

Вопрос

21:19:59 29-11-2025

А почему бы прокуратуре не проследить за сносом и посадкой деревьев в парке имени Ленина?

Musik

23:04:06 29-11-2025

Вопрос (21:19:59 29-11-2025) А почему бы прокуратуре не проследить за сносом и посадкой д... У прокуратуры другие посадки.

