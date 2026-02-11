В Барнауле вновь продают торговый центр "Империя" — за год цена упала на миллионы

В прошлом году объект оценивали в 300 млн рублей

11 февраля 2026, 15:09, ИА Амител

ТЦ "Империя" продают в Барнауле / Фото: "Авито"

Инвесторам и предпринимателям Барнаула представилась возможность приобрести действующий торговый центр "Империя", расположенный на проспекте Ленина.

Объект продается за 219 млн рублей — это существенно ниже его прошлогодней оценки в 300 млн рублей, пишет ngs22.ru.

По словам владельца, торговый центр был введен в эксплуатацию в 2004 году. Здание включает четыре надземных этажа, а также цокольный и технический. Общая площадь комплекса — около 6 тыс. кв. метров, при этом полезная площадь, предназначенная для аренды, составляет почти 5 тыс. кв. метров.

Инфраструктура ТЦ продумана для удобства посетителей и арендаторов: внутри оборудованы три лифта и четыре лестничных пролета. Объект оснащен необходимыми инженерными системами: современным отоплением, приточной и вытяжной вентиляцией, кондиционированием и центральными системами водоотведения и водоснабжения.

В объявлении указано, что безопасность обеспечивают охранно‑пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Бесперебойное электроснабжение гарантирует собственная подстанция.

Среди ключевых преимуществ ТЦ "Империя" — высокая заполняемость: 98% площадей арендованы. На территории центра успешно работают более 48 бизнесменов.

Для посетителей предусмотрена парковка на 60 машино-мест. Кроме того, земельный участок площадью 2627 кв. метров находится в собственности, что добавляет объекту инвестиционной привлекательности.

Стоит отметить, что на проспекте Ленина с лета 2018 года пытаются продать и другие крупные торговые объекты. Так, ТЦ "Норд‑Вест" оценивается в 975 млн рублей, а ТЦ "Пассаж" — в 870 млн рублей. Однако пока они не нашли покупателей.

Ранее экономист назвал причины закрытия торговых точек "М.Видео-Эльдорадо" в Барнауле. По мнению аналитика "Финам", освободившиеся торговые площади вряд ли займут другие крупные продавцы техники.