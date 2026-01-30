Экономист назвал причины закрытия торговых точек "М.Видео-Эльдорадо" в Барнауле
По мнению аналитика "Финам", освободившиеся торговые площади вряд ли займут другие крупные продавцы техники
30 января 2026, 12:17, ИА Амител
Закрытие нескольких торговых точек сети по продаже бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо", по всей видимости, связано с падением рентабельности розничных продаж, а также изменением поведения значительной массы покупателей, заявил amic.ru аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов.
Как уже сообщалось, за последнее время компания закрыла несколько торговых точек в Барнауле — в ТЦ "Волна", ТРЦ "Арена", "Геомаркет", ТЦ "Праздничный", "Сити-центр". Готовится к закрытию магазин в "ТЦ "Алтай". Прекратил работу магазин в новоалтайском ТЦ "Парк".
В то же время в самой сети "М.Видео-Эльдорадо" объяснили закрытие переходом на омниканальную модель (эффективное объединение всех точек взаимодействия с клиентами), а также развитием онлайн-формата.
В пресс-службе ретейлера также сообщили, что "ключевым драйвером роста в рамках омниканальной модели стало развитие собственного маркетплейса под руководством Владислава Бакальчука".
Напомним, Бакальчук — бывший совладелец Wildberries и экс-супруг нынешнего руководителя маркетплейса Татьяны Ким.
«Скорее всего, закрытие офлайн-точек "М.Видео-Эльдорадо" связано с падением рентабельности традиционной розницы, особенно в регионах с ослабленным спросом. Для многих покупателей магазины бытовой техники сегодня служат, скорее, как шоурумы: клиент знакомится с товаром вживую, а покупку совершает уже онлайн — часто выбирая маркетплейсы с более выгодной ценой и условиями доставки», — оценил случившееся Магомед Магомедов.
По его словам, в условиях ослабления потребительского спроса и роста конкуренции со стороны электронной торговли вероятность быстрого прихода новых крупных офлайн-игроков на эти площадки крайне низка:
«Если даже федеральный лидер вынужден закрывать точки из-за низкой финансовой эффективности, для других компаний риски будут еще выше. В этой ситуации сокращение офлайн-присутствия ведущих сетей, скорее, сигнализирует о продолжающейся трансформации и сжатии всего рынка бытовой техники в пользу онлайн-каналов».
Эксперт полагает, что рынок онлайн-продаж техники в России приближается к стадии насыщения и жесткой конкуренции, однако у традиционных ретейлеров все еще есть возможности для маневра.
«Конкурировать с маркетплейсами можно, прежде всего, за счет цены и эксклюзивных условий с поставщиками. Если крупные сети, такие как "М.Видео-Эльдорадо", смогут организовать прямой импорт или заключить эксклюзивные соглашения, например, с китайскими брендами на привлекательных условиях, компания вполне способна нарастить долю в электронной торговле», — заключил аналитик ФГ "Финам".
Ранее сообщалось, что сети бытовой техники закрывают магазины в Барнауле и уходят в онлайн. Торговые точки прекращают работу в крупнейших ТРЦ города.
12:29:57 30-01-2026
"Конкурировать с маркетплейсами можно, прежде всего, за счет цены.."
Смешной анекдот, да.
12:31:25 30-01-2026
Торговля меняется, ничего не поделать
12:56:41 30-01-2026
Не экономист, а счетовод.
Маркетплейсы минимизируют затраты на логистику и за счёт этого снижают цены для потребителя. Неповоротливый оффлайн ритейл вообще не шевелится и не снижает цены.
Скупой должен умереть.
13:33:11 30-01-2026
Гость (12:56:41 30-01-2026) Не экономист, а счетовод.Маркетплейсы минимизируют затра... Сомневаюсь что логистика в Маркетплейсах обходится сильно дешевле - сеть складов, доставка до ПВ, да и масштабы. Скорее дешевле за счет отсутствия затрат на содержание самих магазинов с их сотрудниками и за счет конкуренции поставщиков товара.
13:52:11 30-01-2026
Гость (13:33:11 30-01-2026) Сомневаюсь что логистика в Маркетплейсах обходится сильно де... Меньше посредников - факт, без логистики никак.. схема похожая при социализме, который эффективнее, чем сегодня..
17:16:03 30-01-2026
Гость (13:33:11 30-01-2026) Сомневаюсь что логистика в Маркетплейсах обходится сильно де... Случай был. Плейс товар предлагал дешевле чем у производителя этого самого товара. Я скинул ему скрин с ценой. Он зашел посмотреть,но цена выше моей. Сказал мне чтобы попробовал заказать десять штук товара. Я попробовал,но плейс не дал,цена была только на одну единицу. Вывод. Торгуют порой в убыток пока. Завоевание доли рынка,дрессировка потребителя на мысль "маркетплейс равно дешевле" и вот это вот всё. За какие бабки банкет это загадка. Когда конкурентов задушат своё возьмут. Не всегда правда это работает,тот же ковер в леруа был намного дешевле чем на плейсе,проверял каждую карточку. Так что ещё повоюют
18:57:57 30-01-2026
Гость (13:33:11 30-01-2026) Сомневаюсь что логистика в Маркетплейсах обходится сильно де... Да не дешевле там, я купила держатели за 200 руб на озоне, а в 1000 мелочей они стоят 60 рублей, таблетки купила за 850 на озоне, а в аптеке они в два раза дешевле, вы вечно сравнивает оригинал с подделкой поэтому у вас и дешевле получается, а если покупать равноценный товар то он на маркетплейсах дороже, продают те же продавцы и расходов у них не меньше, за аренду в магазине надо платить и так же надо платить маркетплейсу за то что он предоставляет вам площадку для продажи.
13:39:01 30-01-2026
Походу скоро будем покупать серую паль мутного происхождения у дядюшки Ли без всяких гарантий,честных знаков,сервисной поддержки,консультантов и шоурумов. После зачистки рынка и его монополизации маркетплейсы болты тоже закрутят по обыкновению всех монополистов. Государство же с этого ничего не выигрывает. С зарплат налоги уже не заплатят,со всех других видов поборов тоже недобор. Экономика Барнаула и так не особо блистала,а тут еще и тц стали загибаться с ритейлом. Уже ушли в прошлое крики "Куда строят столько тц"
14:51:00 30-01-2026
Гость (13:39:01 30-01-2026) тц стали загибаться с ритейлом. Уже ушли в прошлое крики "Куда строят столько тц"Я всегда поддерживал строительство ТЦ. Стройка ТЦ - это рабочие места строителей, это продажа строительных материалов, это очень хорошо что собственник ТЦ оплачивает стройку. То что ТЦ в дальнейшем загнётся - это личная беда собственника ТЦ, ни на кого больше не влияющая. Нормальная такая утилизация денег. Пусть банкротятся.
17:12:11 30-01-2026
Гость (13:39:01 30-01-2026) Походу скоро будем покупать серую паль мутного происхождения... ТЦ переориентируются больше в РЦ.
У же сейчас молодежь любит тусоваться в ТЦ без дела, вместо гор тряпок дайте им места где проводить время и все будут давольны.
19:00:16 30-01-2026
Антон (17:12:11 30-01-2026) ТЦ переориентируются больше в РЦ.У же сейчас молодежь лю... Молодежь любит тусоваться бесплатно, а для содержания ТЦ нужны деньги, так что ваша идея мимо.
09:23:34 31-01-2026
Антон (17:12:11 30-01-2026) ТЦ переориентируются больше в РЦ.У же сейчас молодежь лю... Именно БЕЗ дела просто болтаться там.