Экономист назвал причины закрытия торговых точек "М.Видео-Эльдорадо" в Барнауле

По мнению аналитика "Финам", освободившиеся торговые площади вряд ли займут другие крупные продавцы техники

30 января 2026, 12:17, ИА Амител

Магазин "М.Видео" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Закрытие нескольких торговых точек сети по продаже бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо", по всей видимости, связано с падением рентабельности розничных продаж, а также изменением поведения значительной массы покупателей, заявил amic.ru аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов.

Как уже сообщалось, за последнее время компания закрыла несколько торговых точек в Барнауле — в ТЦ "Волна", ТРЦ "Арена", "Геомаркет", ТЦ "Праздничный", "Сити-центр". Готовится к закрытию магазин в "ТЦ "Алтай". Прекратил работу магазин в новоалтайском ТЦ "Парк".

В то же время в самой сети "М.Видео-Эльдорадо" объяснили закрытие переходом на омниканальную модель (эффективное объединение всех точек взаимодействия с клиентами), а также развитием онлайн-формата.

В пресс-службе ретейлера также сообщили, что "ключевым драйвером роста в рамках омниканальной модели стало развитие собственного маркетплейса под руководством Владислава Бакальчука".

Напомним, Бакальчук — бывший совладелец Wildberries и экс-супруг нынешнего руководителя маркетплейса Татьяны Ким.

«Скорее всего, закрытие офлайн-точек "М.Видео-Эльдорадо" связано с падением рентабельности традиционной розницы, особенно в регионах с ослабленным спросом. Для многих покупателей магазины бытовой техники сегодня служат, скорее, как шоурумы: клиент знакомится с товаром вживую, а покупку совершает уже онлайн — часто выбирая маркетплейсы с более выгодной ценой и условиями доставки», — оценил случившееся Магомед Магомедов.

По его словам, в условиях ослабления потребительского спроса и роста конкуренции со стороны электронной торговли вероятность быстрого прихода новых крупных офлайн-игроков на эти площадки крайне низка:

«Если даже федеральный лидер вынужден закрывать точки из-за низкой финансовой эффективности, для других компаний риски будут еще выше. В этой ситуации сокращение офлайн-присутствия ведущих сетей, скорее, сигнализирует о продолжающейся трансформации и сжатии всего рынка бытовой техники в пользу онлайн-каналов».

Эксперт полагает, что рынок онлайн-продаж техники в России приближается к стадии насыщения и жесткой конкуренции, однако у традиционных ретейлеров все еще есть возможности для маневра.

«Конкурировать с маркетплейсами можно, прежде всего, за счет цены и эксклюзивных условий с поставщиками. Если крупные сети, такие как "М.Видео-Эльдорадо", смогут организовать прямой импорт или заключить эксклюзивные соглашения, например, с китайскими брендами на привлекательных условиях, компания вполне способна нарастить долю в электронной торговле», — заключил аналитик ФГ "Финам".

