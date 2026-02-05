И тихо, и пусто. Как живет барнаульский "китайский рынок" в эпоху торгового кризиса
В период расцвета онлайн-магазинов офлайн-площадкам выживать непросто
05 февраля 2026, 08:15, ИА Амител
За последний год посещаемость и популярность торговых центров в России значительно упала. Отчасти это привело (и продолжает приводить) к закрытию магазинов: не выдерживают как небольшие компании и отдельные торговые точки, так и крупные сети.
В Барнауле долгие годы местом "торговой силы" был оптово-розничный рынок на пр. Космонавтов. В народе его называют "китайским", однако у него есть официальное название — сейчас это "Главрынок". В начале 2000-х здесь бурлила жизнь, а покупатели ехали со всего края. Для многих семей поход на рынок был праздником.
Сейчас, когда барнаульцы все реже ходят в магазины, здесь так же пусто, как и в крупных ТРЦ Барнаула, о проблемах которых мы писали ранее. Продавцы, неохотно идя на контакт, признают: январь всегда был провальным месяцем, ведь после затратных новогодних праздников горожане реже совершают покупки. И надеются, что период застоя будет недолгим.
Однако пока же "китайский рынок" пуст: здесь единичны покупатели, много закрытых отделов, практически исчез палаточный городок перед входом в торговое здание. В этом убедился фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина. Она прогулялась по площадям рынка, запечатлела безлюдные коридоры и забитые товарами отделы.
Справка
Рынок официально открылся 17 августа 2001 года. На торжественном открытии присутствовал мэр Барнаула Владимир Баварин. Долгие годы комплекс принадлежал государству в лице Алтайкрайимущества. В 2023 году рынок продали с торгов. Единственным участником и победителем аукциона стала фирма "Бизнес Альянс". При начальной цене 379 млн рублей сумма покупки упала до минимально возможной по условиям торгов — 190 млн рублей.
Новое руководство поставило цель сделать рынок более удобным, а ассортимент — разнообразным. Здесь заменили более трех тысяч квадратных метров дорожного полотна, отремонтировали 8,2 тыс. квадратных метров крыш и 3 тыс. "квадратов" торговых площадей. В декабре 2024 года сообщалось, что "Главрынок" лишился статуса рынка.Партнёр amic.ru
08:33:20 05-02-2026
Может проблема не в онлайн магазинах, а в чëм то другом....? 🤐
08:39:44 05-02-2026
Да в 2000х жизнь кипела сам затаривался там каждый выходной!
08:49:15 05-02-2026
Ни разу там не был и нисколько не жалею) Да и сейчас там, судя по фото, ад кромешный, такой экскурс в 90-е - начало 2000-х. Убогость с огромной буквы «У».
08:55:15 05-02-2026
Пора уже сносить и многоэтажки строить- город остро нуждается в жилье
13:14:29 05-02-2026
Гость (08:55:15 05-02-2026) Пора уже сносить и многоэтажки строить- город остро нуждаетс... смешно, жилья вагон, только большинству не по карману.
12:19:22 07-02-2026
Гость (13:14:29 05-02-2026) смешно, жилья вагон, только большинству не по карману.... Потому что "инвесторы" Скупают, а семьям с маленькими детьми перепродают с накруткой. Всём кажется что цены растут, но это иллюзия. Если вышвырнуть с рынка жилой недвижимости перекупов и "инвесторов", то жильё не станет таким дорогим товаром и люди в целом будут более счастливы). Хотя бы одна тревога у людей уйдёт.
09:49:22 05-02-2026
ЦУМ являлся магазином с бомбоубежищем, а не бизнес-центром, кинотеатр Искра был кинотеатром с прямым выходом на улицу, а здесь работала база Плодовощеторга с капустой и картошкой. А время, когда покупали штаны, стоя на картонке, ушло в прошлое. Люди не живут, а выживают и обалдевают от цен, зарплат, пенсий и тарифов. Поэтому там пусто, жутко и уныло.
10:33:44 05-02-2026
Гость (09:49:22 05-02-2026) ЦУМ являлся магазином с бомбоубежищем, а не бизнес-центром, ... В прошлое то ушло. Но, торговая точка на улице. Аренда и затраты - копейки. В ТЦ, зимой протопи, здание обслужи. Куча штата. Аренда дорогая, и закладывается в цену товаров. На АЗС сейчас красивые табло с ценами. Да пусть лучше как раньше ходили палочками переворачивали закрывашки на цифрах цен (помните?), но бенз бы стоил на 1руб, да дешевле без этих вложений. И не мозолила тогда, как сейчас, реклама на этих ЖК-табло
12:44:50 05-02-2026
Гость (09:49:22 05-02-2026) ЦУМ являлся магазином с бомбоубежищем, а не бизнес-центром, ... Выживают как могут,на тайские полные самолёты летают,на улицах куча брошенных машин даже хороших
10:03:33 05-02-2026
[.. А время, когда покупали штаны, стоя на картонке, ушло в прошлое. ..]
Вот только история циклична, будь она не ладна..
11:13:31 05-02-2026
Спихтвать торговый кризис на маркетплейсы очень удобно.
11:24:59 05-02-2026
Гость (11:13:31 05-02-2026) Спихтвать торговый кризис на маркетплейсы очень удобно. ... Людям нравится комфорт. Из дома одежду выбирать. Ну и чего греха таить, цены на шмотки на базарах в 2 цены относительно мп.
Но в целом мп это очень плохо для местной экономики. Деньги и налоги высасываются из региона
12:46:36 05-02-2026
Гость (11:24:59 05-02-2026) Людям нравится комфорт. Из дома одежду выбирать. Ну и чего г... Многие уже виртуализировались. Удалённая работа,доставка жратвы,доставка любых товаров и можно из дома не выходить отращивая подбородки
00:29:12 06-02-2026
Н (12:46:36 05-02-2026) Многие уже виртуализировались. Удалённая работа,доставка жра... Да,по сути исчезли из жизни
12:22:59 07-02-2026
Н (12:46:36 05-02-2026) Многие уже виртуализировались. Удалённая работа,доставка жра... Ни чего в этом плохого не вижу, прогресс)
13:36:50 07-02-2026
Гость (12:22:59 07-02-2026) Ни чего в этом плохого не вижу, прогресс) ... Да никакой это не прогресс. Атомизированные вымирающие люди в студиях-клетках с коэффициентом рождаемости ниже уровня воспроизводства. В "комфорте" человек становится слабее,мягче. Тяжелее смартфона в руках ничего не держат. Добровольно вычеркнули себя из реальности и из будущего.
12:51:05 05-02-2026
Одно нытье. Посмотрите на новые машины на улицах, на семью 2 машины, посмотрите в аэропорту рейсы чвртерные битком, квартиры сколько не строятся - люди берут. В ленте очень много людей с тележками выше неба забитыми. Можно продолжать.
В целом всё нормально. Если что-то дорожает ЖКХ или бенз, квартиры, то это инфляция и дорожало всегда.
13:27:35 05-02-2026
Гость (12:51:05 05-02-2026) Одно нытье. Посмотрите на новые машины на улицах, на семью 2... Любимое у ботов рассказывать про 2 машины на семью)
14:03:26 05-02-2026
Гость (12:51:05 05-02-2026) Одно нытье. Посмотрите на новые машины на улицах, на семью 2... У нас в подъезде из 40 квартир только в з-х по 2 и более машин на семью.
15:30:48 05-02-2026
Гость (12:51:05 05-02-2026) Одно нытье. Посмотрите на новые машины на улицах, на семью 2... а что плохого что 2 работающих человека имеют по машине и могут не зависимо друг от друга ездить на работу и по делам. У нас в доме много у кого по 2 машины, просто у кого то по 2 Лексуса почти новых, у кого то по 2 корейца/китайца/японца... Машино в развитых странах вообще не показатель достатка и не все кто с деньгами демонстируют это тачкой, хотя есть и наоборот - живут в съемной хате но на старом убитом но Порше Кайене...
00:32:16 06-02-2026
Юрий (15:30:48 05-02-2026) а что плохого что 2 работающих человека имеют по машине и мо... Да и хорошего тоже ничего. Весь город этим металлоломом завален
22:47:00 07-02-2026
Гость (12:51:05 05-02-2026) Одно нытье. Посмотрите на новые машины на улицах, на семью 2... странно, а в нашем подъезде на 12 квартир всего 2 машины.
09:48:40 06-02-2026
Да просто зп должна быть не меньше 250000тыщ, тогда и рынки и ТРЦ будут работать. В. В. Обещал к 2020 году зп 2500$.
06:29:50 07-02-2026
Сашок (09:48:40 06-02-2026) Да просто зп должна быть не меньше 250000тыщ, тогда и рынки ... Может 25000 рублей обещал??? Ну никак не 2500$.... Аааа, может не нам такую зарплату обещал???
20:20:05 06-02-2026
У,сколько в мечтах живут,мечтать не вредно. Строят много человейников,а сколько ещё живёт в бараках.,а сколько недостроев,один музей чего стоит. Теперь ЦУМ, не успели заложить фундамент,уже раствор не тот. В некоторых районах школ не хватает,детсадов,а у нас пустуют. На поликлинику на Бехтерева без слез нельзя смотреть.Ну,когда же на Матросова откроют.? А вы тут про машины.Смешно и грустно.