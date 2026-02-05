И тихо, и пусто. Как живет барнаульский "китайский рынок" в эпоху торгового кризиса

В период расцвета онлайн-магазинов офлайн-площадкам выживать непросто

05 февраля 2026, 08:15, ИА Амител

"Китайский рынок" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За последний год посещаемость и популярность торговых центров в России значительно упала. Отчасти это привело (и продолжает приводить) к закрытию магазинов: не выдерживают как небольшие компании и отдельные торговые точки, так и крупные сети.

В Барнауле долгие годы местом "торговой силы" был оптово-розничный рынок на пр. Космонавтов. В народе его называют "китайским", однако у него есть официальное название — сейчас это "Главрынок". В начале 2000-х здесь бурлила жизнь, а покупатели ехали со всего края. Для многих семей поход на рынок был праздником.

Сейчас, когда барнаульцы все реже ходят в магазины, здесь так же пусто, как и в крупных ТРЦ Барнаула, о проблемах которых мы писали ранее. Продавцы, неохотно идя на контакт, признают: январь всегда был провальным месяцем, ведь после затратных новогодних праздников горожане реже совершают покупки. И надеются, что период застоя будет недолгим.

Однако пока же "китайский рынок" пуст: здесь единичны покупатели, много закрытых отделов, практически исчез палаточный городок перед входом в торговое здание. В этом убедился фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина. Она прогулялась по площадям рынка, запечатлела безлюдные коридоры и забитые товарами отделы.

Справка

Рынок официально открылся 17 августа 2001 года. На торжественном открытии присутствовал мэр Барнаула Владимир Баварин. Долгие годы комплекс принадлежал государству в лице Алтайкрайимущества. В 2023 году рынок продали с торгов. Единственным участником и победителем аукциона стала фирма "Бизнес Альянс". При начальной цене 379 млн рублей сумма покупки упала до минимально возможной по условиям торгов — 190 млн рублей.

Новое руководство поставило цель сделать рынок более удобным, а ассортимент — разнообразным. Здесь заменили более трех тысяч квадратных метров дорожного полотна, отремонтировали 8,2 тыс. квадратных метров крыш и 3 тыс. "квадратов" торговых площадей. В декабре 2024 года сообщалось, что "Главрынок" лишился статуса рынка.

