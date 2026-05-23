В Барнауле задержан подозреваемый в обстреле машины из ракетницы

Во время осмотра автомобиля у него обнаружили пусковое устройство

23 мая 2026, 17:02, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле задержали мужчину, который выстрелил по автомобилю из сигнальной ракетницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предмета в качестве оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 48-летний безработный житель Барнаула, ранее не судимый. Во время осмотра автомобиля у него обнаружили пусковое устройство.

Мужчину доставили в отдел полиции. По данным правоохранителей, он признался, что действовал из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, инцидент произошел вечером 20 мая на улице Шумакова. В момент происшествия окно автомобиля со стороны водителя было открыто. Горящий заряд влетел в салон, попал в приборную панель, после чего упал на пол и на ногу водителя. В результате загорелись обувь мужчины и автомобильный коврик.