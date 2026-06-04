В Барнауле женщина лишилась денег, заказав у мошенника холодильник с доставкой

В назначенное время технику не доставили, а вся переписка оказалась удалена

04 июня 2026, 11:13, ИА Амител

Холодильник / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Мошенники обманули 42-летнюю жительницу Барнаула, решившую купить в социальных сетях бытовую технику, сообщает региональное МВД.

«Связавшись с продавцом техники, она обсудила условия покупки. Женщине предложили внести задаток в размере трех тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Жительница договорилась о доставке техники на дом и перевела деньги. Однако в назначенное время холодильник не доставили, а всю переписку мошенник удалил.

Ранее в Бийске девочка купила несуществующий букет ко дню рождения матери. Через мессенджер нашла канал якобы цветочного магазина.