В Барнауле женщина лишилась денег, заказав у мошенника холодильник с доставкой
В назначенное время технику не доставили, а вся переписка оказалась удалена
04 июня 2026, 11:13, ИА Амител
Холодильник / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Мошенники обманули 42-летнюю жительницу Барнаула, решившую купить в социальных сетях бытовую технику, сообщает региональное МВД.
«Связавшись с продавцом техники, она обсудила условия покупки. Женщине предложили внести задаток в размере трех тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Жительница договорилась о доставке техники на дом и перевела деньги. Однако в назначенное время холодильник не доставили, а всю переписку мошенник удалил.
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11:24:05 04-06-2026
наверное переписка велась в Телеграмм ?