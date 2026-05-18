В Бийске девочка купила несуществующий букет ко дню рождения матери

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

18 мая 2026, 07:00, ИА Амител

В салоне цветов / Фото: amic.ru

В Бийске 15-летняя школьница стала жертвой интернет-мошенников, когда пыталась заказать букет цветов для мамы ко дню рождения. Злоумышленники похитили у девочки более трех тысяч рублей. Об этом сообщили в МУ МВД "Бийское".

По данным полиции, подросток искала в интернете подарок для матери и через мессенджер нашла канал якобы цветочного магазина. Девочка выбрала букет роз и связалась с "продавцом". После этого неизвестный попросил перевести за заказ 3,2 тысячи рублей и отправил реквизиты для оплаты.

Школьница перевела деньги, однако спустя некоторое время поняла, что заказ так и не был оформлен. Позже "продавец" перестал отвечать на звонки и сообщения.

Осознав, что стала жертвой обмана, девочка рассказала обо всем маме, после чего они обратились в полицию.