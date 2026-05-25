Такая поддержка может заметно повысить спрос на новостройки и стимулировать рынок недвижимости

25 мая 2026, 15:20, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России рынок аренды жилья устроен таким образом, что многие граждане покупают квартиры в ипотеку под высокие проценты и затем сдают их студентам или молодым семьям. Стоимость аренды жилья высока: комната может стоить 40 тысяч рублей, а однокомнатная квартира — от 60 до 70 тысяч рублей. Это вынуждает молодые семьи работать на износ, часто ущемляя интересы своих детей. Вместо предоставления нормальных общежитий государство заставляет их искать жилье на рынке аренды, пишет Life.ru.

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш выступил с инициативой, направленной на решение этой проблемы, предлагая молодым семьям возможность приобрести собственное жилье.

«Одним из главных препятствий для молодых семей при покупке квартиры является необходимость внести первоначальный взнос. Даже по льготной ипотеке под 6% требуется оплата 20% от стоимости жилья. Для однокомнатной квартиры в крупном городе это может составить от 1 до 1,5 миллиона рублей. Студенты и молодые специалисты без накоплений не могут собрать такие суммы. В результате семьи откладывают рождение детей или долгое время живут на съемных квартирах, выплачивая чужие ипотеки», — добавил он.

Панеш предложил ввести программу жилищных сертификатов для первоначального взноса по ипотеке для молодых семей. Сумма сертификата будет зависеть от количества детей. За первого ребенка семья получит 500 тысяч рублей. За второго ребенка предусмотрен дополнительный сертификат на 300 тысяч рублей, что в сумме составляет 800 тысяч рублей. За третьего и каждого следующего ребенка будет предоставлен еще один сертификат на 400 тысяч рублей, итого 1,2 миллиона.

«Сертификаты можно использовать для покупки как нового, так и вторичного жилья. Ипотека может быть оформлена на одного из родителей или на обоих. Сертификат не облагается налогом и не может быть обналичен — средства перечисляются непосредственно банку при заключении кредитного договора», — подчеркнул депутат.

Панеш считает, что такой подход решает несколько ключевых задач. Во-первых, снимается главное препятствие — необходимость внесения первоначального взноса. Во-вторых, стимулируется рождаемость, так как с каждым новым ребенком сумма, доступная для покупки жилья, увеличивается. В-третьих, снижается нагрузка на рынок аренды: получив собственное жилье, молодые семьи перестают быть клиентами арендодателей, что может стабилизировать цены на аренду.

«Эти цифры не случайны. Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке в регионах составляет от 1 до 1,5 миллиона рублей. Сертификат на 1,2 миллиона покрывает от 80 до 100% этой суммы для семьи с тремя детьми. Для семьи с одним ребенком 500 тысяч — это ровно половина взноса. Остальное можно добрать из материнского капитала (его размер в 2026 году составит почти 730 тысяч на первого ребенка) или из личных накоплений», — отметил Панеш.

Депутат также предложил упростить процедуру получения сертификата, сделав ее доступной через портал "Госуслуги". Решение принимается в течение 30 дней, а срок действия сертификата составляет полгода. Никаких справок о доходах не требуется — достаточно подтверждения рождения ребенка и отсутствия собственного жилья. Панеш считает, что молодые семьи не должны сталкиваться с трудностями при поиске жилья, платить за чужие ипотеки и бояться заводить второго или третьего ребенка из-за жилищных проблем.