Семейная ипотека удерживает рынок. Кто сегодня покупает жилье в Алтайском крае

После всплеска спроса в конце прошлого года рынок вернулся к стабильности

29 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Семья в новой квартире / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Семейная ипотека остается главным драйвером покупки жилья в Алтайском крае. Как и в 2025 году, именно эта программа лидирует по спросу. При этом после резкого роста в декабре — январе, когда условия изменили по принципу "одна ипотека — одной семье", рынок выровнялся, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Спрос без ажиотажа

Застройщики отмечают, что ажиотажный спрос сменился спокойным и более осознанным.

«Люди, которые успели запрыгнуть в последний вагон, оформляли ипотеку в декабре — январе. Кто-то еще на февраль успел. А сейчас классический стабильный спрос на семейную ипотеку тем, кому действительно нужна квартира для жизни», — рассказали в компании "Инвестстрой".

Там добавили, что ранее в программу заходили и инвесторы, которые пытались разместить деньги, но сейчас остались в основном те, кто покупает жилье для себя.

Покупают семьи

Похожую ситуацию наблюдают и в сегменте индивидуального строительства. По словам соучредителя компании "ТехКом" Евгения Левашени, основная аудитория — семьи с детьми.

«Наши клиенты — это семьи с одним либо двумя детьми, возраст взрослых — от 35 до 55 лет.

В основном пользуются семейной ипотекой: она очень помогает, нагрузка финансовая меньше, чем при базовом кредитовании», — отметил он.

При этом, по его словам, в этом году "никакого залпового спроса нет". Ажиотаж наблюдали в декабре, когда люди опасались изменений условий, но затем рынок успокоился.

«Если сейчас условия ужесточат, количество людей, которые смогут воспользоваться этим инструментом, станет еще меньше», — добавил Левашеня.

Ставка влияет на рынок

Большинство покупателей сегодня — семейные пары. Это подтвердили и участники "Ярмарки недвижимости", которая впервые с 2020 года прошла в Барнауле.

Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина отмечает, что снижение ключевой ставки постепенно оживляет рынок.

«Мы видим, что прогнозы Центробанка сбываются, и каждое понижение даже на 0,5% помогает рынку усиливать базовую ипотеку. Чуть больше становится людей, желающих взять кредит», — сказала она.

При этом, по ее словам, спрос растет плавно, без резких скачков. Люди стали более взвешенно подходить к покупке жилья.

Молодые идут в дома

Застройщики также фиксируют рост интереса к загородному жилью и изменение портрета покупателя.

«У нас клиенты становятся моложе. Если раньше это были 30–35-летние, то сейчас даже 25-летние. И эти люди уже рассматривают частный дом как первое жилье», — рассказал основатель компании "Два Этажа" Андрей Берг.

Он отметил, что такие покупатели часто выбирают дом вместо квартиры из-за большей площади за те же деньги. Среди них много IT-специалистов.

«Человек приходит и первым делом спрашивает про интернет в поселке — значит, почти наверняка IT. Потом выясняется, что у него IT-ипотека», — добавил Берг.

Рассрочка остается

Еще один популярный инструмент — рассрочка. Несмотря на ужесточение правил с 1 апреля, на рынке недвижимости она продолжает работать.

«Мы никогда не исполняли функцию кредитного учреждения. Давали рассрочку только в рамках строительства», — пояснил руководитель отдела продаж компании "ПраймИнвест" Игорь Азизов.

По его словам, сейчас схема выглядит так: покупатели сначала копят деньги на эскроу-счете, а затем переходят в ипотеку, используя накопленную сумму как первоначальный взнос.

«Люди, не имеющие первоначального взноса, заходят через рассрочку, а потом оформляют ипотеку. Банки готовы это делать», — отметил Азизов.

В Центробанке при этом предупреждают о рисках рассрочки и готовят изменения совместно с Минстроем, чтобы защитить покупателей.

Кроме того, рынок ожидает новые решения по семейной ипотеке. К июлю могут ввести дифференцированную ставку в зависимости от количества детей, а лимит по кредиту увеличить, предположительно, до 8–9 млн рублей для регионов.