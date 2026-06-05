Белорусское руководство сохраняет хладнокровие и готово отстаивать национальные интересы

05 июня 2026, 17:30, ИА Амител

Александр Лукашенко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Белоруссия готова решительно реагировать на любые угрозы и давление, исходящие от Украины, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он прокомментировал обострение конфликта между Киевом и Минском.

«В последнее время отношения между Украиной и Республикой Беларусь значительно обострились. Официальные лица из Киева стали использовать грубую и провокационную риторику, что стало частью их стратегии давления на Минск», — добавил он.

Белик считает, что подобные заявления направлены на оказание давления на белорусское руководство. По его мнению, Украина пытается запугать Беларусь, предотвратить ее участие в конфликте на стороне России и дестабилизировать ситуацию у российских границ.

Депутат также отметил, что агрессия Киева обусловлена недовольством тесным военно-политическим сотрудничеством между Беларусью и Россией, а также географической близостью союзного государства к зоне конфликта.

Несмотря на угрозы, руководство республики сохраняет спокойствие и готовность защищать свои суверенные права. Белик подчеркнул, что любые недружественные действия против Минска будут встречены соответствующей реакцией.