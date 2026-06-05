В Госдуме объяснили обострение риторики Киева против Лукашенко
Белорусское руководство сохраняет хладнокровие и готово отстаивать национальные интересы
05 июня 2026, 17:30, ИА Амител
Белоруссия готова решительно реагировать на любые угрозы и давление, исходящие от Украины, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он прокомментировал обострение конфликта между Киевом и Минском.
«В последнее время отношения между Украиной и Республикой Беларусь значительно обострились. Официальные лица из Киева стали использовать грубую и провокационную риторику, что стало частью их стратегии давления на Минск», — добавил он.
Белик считает, что подобные заявления направлены на оказание давления на белорусское руководство. По его мнению, Украина пытается запугать Беларусь, предотвратить ее участие в конфликте на стороне России и дестабилизировать ситуацию у российских границ.
Депутат также отметил, что агрессия Киева обусловлена недовольством тесным военно-политическим сотрудничеством между Беларусью и Россией, а также географической близостью союзного государства к зоне конфликта.
Несмотря на угрозы, руководство республики сохраняет спокойствие и готовность защищать свои суверенные права. Белик подчеркнул, что любые недружественные действия против Минска будут встречены соответствующей реакцией.
«Минск продемонстрирует решимость дать отпор на любую агрессию и покажет, что попытки шантажа со стороны Киева не останутся без адекватного ответа», — заключил он.
18:01:22 05-06-2026
Логика Киева вполне резонна: друг моего врага - мой враг!
10:38:46 06-06-2026
Гость (18:01:22 05-06-2026) Логика Киева вполне резонна: друг моего врага - мой враг!... Но зато у киева столько "друзей"...
18:06:39 05-06-2026
"Фраза «следить за базаром» означает контролировать свою речь, думать перед тем, как что-либо сказать, и нести ответственность за свои слова. Это выражение призывает избегать оскорблений, пустых обещаний или слов, за которые впоследствии придется отвечать перед собеседником"