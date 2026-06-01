Лукашенко назвал "трепом" резкие заявления Зеленского в адрес Белоруссии

Как отметил белорусский лидер, заявления о возможном вступлении республики в украинский конфликт не имеют оснований

01 июня 2026, 10:13, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном вступлении республики в российско-украинский конфликт не имеют оснований, пишет "Коммерсант".

Лукашенко назвал "трепом" резкие заявления Владимира Зеленского в адрес Белоруссии. Украинское военное руководство, по его словам, не желает столкновения с белорусской армией, поскольку понимает, что фронт растянется на сотни километров.

22 мая Зеленский заявил, что со стороны Белоруссии на Украину могут напасть не только в Киевской и Черниговской областях, но и на Волыни, а также в Житомирской и Ровенской областях. За день до этого он пригрозил белорусским властям превентивным ударом. Зеленский заявил, что Белоруссия должна понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

Лукашенко ответил, что Украина возле границы с Белоруссией сосредоточила военнослужащих, многие из которых были набраны в рамках силовой мобилизации. Президент подчеркнул, что белорусских солдат "никогда не будет на Украине", и Зеленский это знает.

«Я пытаюсь понять Зеленского. Идет война, идет жуткое давление, пережить это не так просто. Может быть что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул, и он начинает делать это заявление», — заключил Лукашенко.