В новом фильме франшизы "Терминатор" точно не будет Арнольда Шварценеггера

Как сказал создатель культовой ленты, пришло время передать эстафету новому поколению

20 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Арнольд Шварценеггер/Кадр из фильма "Терминатор: Судный день"

В ходе рекламной кампании киноленты "Аватар: Огонь и пепел" Джеймс Кэмерон поделился планами на будущее в интервью.

Режиссер сообщил The Hollywood Reporter о желании вернуться к вселенной "Терминатора" после завершения промоактивностей "Аватара", не раскрывая конкретных деталей.

«Существует множество нерешенных вопросов в сюжете. Главный вызов – предугадать будущее, чтобы история оставалась научной фантастикой», – отметил Кэмерон.

В грядущей кинокартине Арнольд Шварценеггер, которому сейчас 78 лет, не будет принимать участия.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:37:10 20-12-2025

Без Шварцнеггера фильм неинтересен...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:02 20-12-2025

Гость (11:37:10 20-12-2025) Без Шварцнеггера фильм неинтересен... ... после 3-й части и со Шварцем фильмы лютое г...ще

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

21:09:59 20-12-2025

Гость (15:48:02 20-12-2025) после 3-й части и со Шварцем фильмы лютое г...ще... Третья часть тоже уже не айс. На двух частях надо было останавливаться.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:10 20-12-2025

Ну тогда им нужно очень постараться!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:26 20-12-2025

Терминатор без Шварца это Электроник

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:55:35 20-12-2025

Короля Лира в исполнении Хопкинса видели, да, то еще г.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:59 21-12-2025

Шёл 2025 год, а Кемерон до сих пор продолжает пинать дохлую лошадь, хотя по уму уже давно пора перестать реанимировать эту и пересесть на другую.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:24:41 22-12-2025

Гость (11:37:59 21-12-2025) Шёл 2025 год, а Кемерон до сих пор продолжает пинать дохлую ... это обычная фрашиза и такой сюжет не видели втои реродившиеся дети, им-то кто нормального актуального Терминатора снимет?!

  0 Нравится
Ответить
