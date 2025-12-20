В новом фильме франшизы "Терминатор" точно не будет Арнольда Шварценеггера

Как сказал создатель культовой ленты, пришло время передать эстафету новому поколению

Арнольд Шварценеггер/Кадр из фильма "Терминатор: Судный день"

В ходе рекламной кампании киноленты "Аватар: Огонь и пепел" Джеймс Кэмерон поделился планами на будущее в интервью.

Режиссер сообщил The Hollywood Reporter о желании вернуться к вселенной "Терминатора" после завершения промоактивностей "Аватара", не раскрывая конкретных деталей.

«Существует множество нерешенных вопросов в сюжете. Главный вызов – предугадать будущее, чтобы история оставалась научной фантастикой», – отметил Кэмерон.

В грядущей кинокартине Арнольд Шварценеггер, которому сейчас 78 лет, не будет принимать участия.