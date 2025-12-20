В новом фильме франшизы "Терминатор" точно не будет Арнольда Шварценеггера
Как сказал создатель культовой ленты, пришло время передать эстафету новому поколению
20 декабря 2025, 11:35, ИА Амител
Арнольд Шварценеггер/Кадр из фильма "Терминатор: Судный день"
В ходе рекламной кампании киноленты "Аватар: Огонь и пепел" Джеймс Кэмерон поделился планами на будущее в интервью.
Режиссер сообщил The Hollywood Reporter о желании вернуться к вселенной "Терминатора" после завершения промоактивностей "Аватара", не раскрывая конкретных деталей.
«Существует множество нерешенных вопросов в сюжете. Главный вызов – предугадать будущее, чтобы история оставалась научной фантастикой», – отметил Кэмерон.
В грядущей кинокартине Арнольд Шварценеггер, которому сейчас 78 лет, не будет принимать участия.
11:37:10 20-12-2025
Без Шварцнеггера фильм неинтересен...
15:48:02 20-12-2025
Гость (11:37:10 20-12-2025) Без Шварцнеггера фильм неинтересен... ... после 3-й части и со Шварцем фильмы лютое г...ще
21:09:59 20-12-2025
Гость (15:48:02 20-12-2025) после 3-й части и со Шварцем фильмы лютое г...ще... Третья часть тоже уже не айс. На двух частях надо было останавливаться.
12:02:10 20-12-2025
Ну тогда им нужно очень постараться!
12:38:26 20-12-2025
Терминатор без Шварца это Электроник
12:55:35 20-12-2025
Короля Лира в исполнении Хопкинса видели, да, то еще г.
11:37:59 21-12-2025
Шёл 2025 год, а Кемерон до сих пор продолжает пинать дохлую лошадь, хотя по уму уже давно пора перестать реанимировать эту и пересесть на другую.
00:24:41 22-12-2025
Гость (11:37:59 21-12-2025) Шёл 2025 год, а Кемерон до сих пор продолжает пинать дохлую ... это обычная фрашиза и такой сюжет не видели втои реродившиеся дети, им-то кто нормального актуального Терминатора снимет?!