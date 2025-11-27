В России хотят обязать застройщиков создавать инфраструктуру связи при возведении новых ЖК

Нормативные акты, регулирующие эти требования, планируют разработать в 2026 году

27 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В российских новостройках может появиться обязательная инфраструктура для устойчивой мобильной связи – правительство готовит нормативные изменения, которые обяжут застройщиков закладывать ее еще на этапе проектирования. Об этом сообщил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко во время "правительственного часа" в Совете Федерации, пишет в своем Telegram-канале депутат Алтайского Заксобрания Ксения Белоусова.

По словам Григоренко, современные энергоэффективные материалы хорошо сохраняют тепло, но блокируют сигнал. При этом жильцы новых домов сталкиваются с тем, что в лифте, подземном паркинге или даже на верхних этажах мобильная связь "пропадает". Вице-премьер подчеркнул, что такая ситуация недопустима: в доме, где есть электроэнергия и вода, стабильный интернет должен быть нормой.

Проект предполагает, что инфраструктура связи станет такой же обязательной инженерной системой, как водоснабжение и электричество. В нее включат площадки под базовые станции, возможность установки антенно-мачтовых конструкций, разводку оптоволоконного кабеля и подключение нескольких операторов связи, чтобы у жильцов был выбор.

Такие меры должны обеспечить устойчивый сигнал в любой точке дома, включая лифты, повысить безопасность, в том числе возможность без помех вызвать экстренные службы, и создать конкурентные условия для мобильных операторов.

