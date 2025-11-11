В Ульяновской области мобильный интернет отключили до завершения СВО
Региональные власти не имеют возможности повлиять на это решение
В Ульяновской области введены постоянные ограничения на использование мобильного интернета на территориях, прилегающих к объектам специального назначения, сообщает 73online.ru.
Решение было принято федеральными властями в рамках расширения зон безопасности по всей России. Региональные власти не имеют возможности на это повлиять.
По словам министра цифрового развития региона Олега Ягфаровa, ограничения затронули жилые кварталы, офисные здания и социальные объекты. Точные зоны отключения мобильного интернета не разглашаются по соображениям безопасности. Ограничения будут действовать до окончания СВО, если федеральный центр не примет иного решения.
Для смягчения последствий отключения сформирован перечень сайтов, которые останутся доступными:
"Госуслуги";
сервисы "Яндекса";
"ВКонтакте" и "Одноклассники";
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
платежная система "Мир".
В ближайшее время к списку добавят банковские приложения и региональные сервисы, включая электронные дневники школ и сервисы местных аптек. Перечень будет ежедневно пополняться.
Параллельно решается вопрос с проведением проводного интернета в "слепые зоны". Провайдеры работают в усиленном режиме, включая выходные дни.
Что касается перерасчета за отсутствие услуг, региональные власти не могут обязать операторов вернуть средства, так как это коммерческая деятельность. Однако некоторые компании уже идут навстречу абонентам. Жителям зон ограничений рекомендуют обратиться к своему оператору для смены тарифного плана.
Альтернативой мобильному интернету станут МФЦ, где можно воспользоваться компьютерами и бесплатным Wi-Fi. В области создана карта более чем с 450 точками бесплатного Wi-Fi, доступная на официальном сайте МФЦ, в 2GIS и "Яндекс. Картах".
Ранее отключать интернет россиянам на неделю или на выходные предложили в Госдуме. По мнению парламентариев, Сеть должна использоваться, прежде всего, для рабочих целей.
19:17:25 11-11-2025
После новогодних праздников сво закончится...!
19:18:53 11-11-2025
А и то. Деды́ без всяких тырнетов лапти вязали...
19:40:26 11-11-2025
Кхм... (19:18:53 11-11-2025) А и то. Деды́ без всяких тырнетов лапти вязали...... Вот и иди, продолжай дело деда. Нечего тут сидеть
19:22:03 11-11-2025
Жесть.
19:23:23 11-11-2025
Вот и ладненько
20:41:00 11-11-2025
Жуть!!! Родина В.И. Ленина и такую пакость сотворила. Большевики подобное не делали, хотя у них врагов народа было очень много.
21:22:47 11-11-2025
Гость (20:41:00 11-11-2025) Жуть!!! Родина В.И. Ленина и такую пакость сотворила. Больше... ну так большевики и интернет не смогли ни сделать ни освоить.
21:37:14 11-11-2025
Гость (21:22:47 11-11-2025) ну так большевики и интернет не смогли ни сделать ни освоить... - "6 августа 1991 года: Тим Бернерс-Ли опубликовал первый в истории веб-сайт. Он был посвящен самому проекту World Wide Web и размещался на компьютере NeXT Бернерса-Ли." Гост. интернет появился в в августе 1991 года, когда большевики накрылись медным тазом. Так что, твой гав в пустоту.
11:18:26 12-11-2025
Гость (21:37:14 11-11-2025) - "6 августа 1991 года: Тим Бернерс-Ли опубликовал первый в ...
APRANET, прототип интернета, в котором были уже передача данных, и электронная почта, и протокол передачи данных IP, который и по сей день является основным протоколом, появился в США еще в 1969 году. Проект был закрыт в 1990 в связи развитием Интернета как глобальной сети.
Не стоит умничать, если ты полный ноль в этой теме
21:24:51 11-11-2025
Гость (20:41:00 11-11-2025) Жуть!!! Родина В.И. Ленина и такую пакость сотворила. Больше... Интернет чисто буржуйское изобретение. Большевики не смогли, и ленин не смог им в этом помочь. Отдыхай.
20:59:37 11-11-2025
В технике не разбираюсь. Объясните, кто знает. Не понимаю, как можно отключить интернет и в то же время пользоваться некоторыми разрешенными сайтами. Ведь если, допустим, отключили электричество, то не будут работать не только телевизор, холодильник, но все другие электроприборы. Нет возможности оставить рабочим один холодильник при отсутствии энергии.
21:15:30 11-11-2025
Гость (20:59:37 11-11-2025) В технике не разбираюсь. Объясните, кто знает. Не понимаю, ...
Это не отключение. А блокировка доступа к нежелательным ресурсам. Ну, нежелательным понятно для кого, надеюсь.
02:05:04 12-11-2025
Гость (21:15:30 11-11-2025) Это не отключение. А блокировка доступа к нежелательным ... Бро, это отключение именно. Нету интернета не значит что где-то там пакеты блокируют, вышки сигнал не получают - все
08:53:14 12-11-2025
Гость (02:05:04 12-11-2025) Бро, это отключение именно. Нету интернета не значит что где... Чувствуется мнение квалифицированного специалиста!! ))))
21:19:41 11-11-2025
Гость (20:59:37 11-11-2025) В технике не разбираюсь. Объясните, кто знает. Не понимаю, ... По электрическим проводам идет переменный ток, он либо есть, либо нет. А по интернетным каналам бегают пакеты с информацией. У каждого есть два адреса, откуда и куда, как на письмах. Провайдер видит все адреса на конверте, и заворачивает в мусорку те, куда не положено.
22:21:49 11-11-2025
Гость (20:59:37 11-11-2025) В технике не разбираюсь. Объясните, кто знает. Не понимаю, ... Ограничиваются интернет технологии, а не сетевые.
Если не разбираться в it и технике, то нужно хотя бы петь
12:03:26 12-11-2025
Гость (22:21:49 11-11-2025) Ограничиваются интернет технологии, а не сетевые.Если не... Да ладно, петь! У меня и музыкального слуха нет!))) Про интернет теперь мне всё понятно, читатели прояснили вопрос.
08:55:24 12-11-2025
Гость (20:59:37 11-11-2025) В технике не разбираюсь. Объясните, кто знает. Не понимаю, ... Нет никакого физического отключения, блокировка по белому списку. Рубится всё, кроме перечисленного в списке.
22:57:14 11-11-2025
Ну это ровно то что было в центре Барнаула пару месяцев. Тоже ничего не работало, кроме вк и госуслуг.
10:25:27 12-11-2025
Это заголовок кликбэйтный. По факту сделали то же самое, что у нас в центре города. Работают только приложения и сайты из "белого" списка.
13:07:14 12-11-2025
Ну в Барнауле такая же шляпа. и Ничего, не писали в СМИ. Скрывали.
А вообще, привет передайте нашему правительству, особенно отдельным лицам, продвигающим цифровой рубль. Без инета очень удобно цифровым рублем пользоваться...да?
14:24:10 12-11-2025
Гость (13:07:14 12-11-2025) Ну в Барнауле такая же шляпа. и Ничего, не писали в СМИ. Ск... а с чего вы решили что цифровой рубль вводят для нашего удобства?