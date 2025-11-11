В Ульяновской области мобильный интернет отключили до завершения СВО

Региональные власти не имеют возможности повлиять на это решение

В Ульяновской области введены постоянные ограничения на использование мобильного интернета на территориях, прилегающих к объектам специального назначения, сообщает 73online.ru.

Решение было принято федеральными властями в рамках расширения зон безопасности по всей России. Региональные власти не имеют возможности на это повлиять.

По словам министра цифрового развития региона Олега Ягфаровa, ограничения затронули жилые кварталы, офисные здания и социальные объекты. Точные зоны отключения мобильного интернета не разглашаются по соображениям безопасности. Ограничения будут действовать до окончания СВО, если федеральный центр не примет иного решения.

Для смягчения последствий отключения сформирован перечень сайтов, которые останутся доступными:

"Госуслуги";

сервисы "Яндекса";

"ВКонтакте" и "Одноклассники";

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

платежная система "Мир".

В ближайшее время к списку добавят банковские приложения и региональные сервисы, включая электронные дневники школ и сервисы местных аптек. Перечень будет ежедневно пополняться.

Параллельно решается вопрос с проведением проводного интернета в "слепые зоны". Провайдеры работают в усиленном режиме, включая выходные дни.

Что касается перерасчета за отсутствие услуг, региональные власти не могут обязать операторов вернуть средства, так как это коммерческая деятельность. Однако некоторые компании уже идут навстречу абонентам. Жителям зон ограничений рекомендуют обратиться к своему оператору для смены тарифного плана.

Альтернативой мобильному интернету станут МФЦ, где можно воспользоваться компьютерами и бесплатным Wi-Fi. В области создана карта более чем с 450 точками бесплатного Wi-Fi, доступная на официальном сайте МФЦ, в 2GIS и "Яндекс. Картах".

Ранее отключать интернет россиянам на неделю или на выходные предложили в Госдуме. По мнению парламентариев, Сеть должна использоваться, прежде всего, для рабочих целей.