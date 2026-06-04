Врач назвал эффективный способ избавиться от воды в ухе
Специалист также перечислил симптомы, при появлении которых необходимо обратиться к отоларингологу
04 июня 2026, 08:17, ИА Амител
Врач-оториноларинголог Игорь Маневич рассказал, какую ошибку чаще всего совершают люди, пытаясь избавиться от воды в ухе после купания. По словам специалиста, использование ватных палочек может не только не помочь, но и усугубить ситуацию.
В беседе с "Лентой.ру" врач отметил, что многие пытаются удалить воду из слухового прохода с помощью ватных палочек или других предметов. Однако такие действия способны травмировать кожу ушного прохода и протолкнуть жидкость еще глубже.
«Также нежелательно использовать фен на высокой мощности или слишком горячий воздух, потому что можно пересушить и обжечь кожу слухового прохода. Безопаснее всего наклонить голову в сторону пораженного уха, дать воде стечь, а затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем и при необходимости использовать теплый, а не горячий воздух на расстоянии», — пояснил Маневич.
Специалист рекомендовал любителям плавания в бассейнах и открытых водоемах пользоваться берушами или плавательной шапочкой. После купания уши следует аккуратно просушивать, избегая попыток очистить их посторонними предметами.
Врач также перечислил симптомы, при появлении которых необходимо обратиться к отоларингологу. Поводом для визита к специалисту могут стать боль, зуд, отек, выделения из уха, снижение слуха, болезненность при нажатии на козелок, а также ситуации, когда неприятные ощущения сохраняются более одного-двух дней.
08:23:59 04-06-2026
Наиважнейшая проМблема!!!
08:53:39 04-06-2026
Пылесосом эффективно!
09:25:41 04-06-2026
отрубить ухо?
09:30:58 04-06-2026
это про каких идиотов он пишет?
всегда знали , что надо попрыгать на пятке, а если не выйдет, то ночью теплой струйкой вытечет
09:55:44 04-06-2026
Нужно наклонить голову в сторону пораженного уха и с силой ударить по противоположному. Повторять до тех пор, пока вода не выйдет или пока в голову не придут более умные мысли
10:12:15 04-06-2026
Просто не смотреть телик. От книг остается в мозгу и там уже не избавишься никак.