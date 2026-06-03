Почему купаться в барнаульских фонтанах опасно, объяснили в Роспотребнадзоре

Больше других от такого купания могут пострадать дети

03 июня 2026, 10:13, ИА Амител

Фонтан и дети / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Есть несколько причин, почему купаться в фонтане вредно для здоровья, объяснили в Роспотребнадзоре.

«Фонтаны увлажняют воздух, придают местности эстетичный вид и не предназначены для купания. Во время работы вода в нем обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается по требованиям, которые специалисты соблюдают при подготовке бассейнов к отдыху или занятиям спортом», — отметили в ведомстве.

Кроме того, летом микроорганизмы размножаются быстрее из-за высокой температуры воздуха. Ситуацию усугубляет и то, что в фонтанах нередко освежаются бездомные собаки — вероятные разносчики болезней.

Болезни и травмы

Во время купания в фонтане можно получить эти заболевания:

острая кишечная инфекция;

респираторная инфекция;

конъюнктивиты;

главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Еще есть большая вероятность получить травму при падении, а также электротравму, ведь к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.