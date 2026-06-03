Почему купаться в барнаульских фонтанах опасно, объяснили в Роспотребнадзоре
Больше других от такого купания могут пострадать дети
03 июня 2026, 10:13, ИА Амител
Есть несколько причин, почему купаться в фонтане вредно для здоровья, объяснили в Роспотребнадзоре.
«Фонтаны увлажняют воздух, придают местности эстетичный вид и не предназначены для купания. Во время работы вода в нем обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается по требованиям, которые специалисты соблюдают при подготовке бассейнов к отдыху или занятиям спортом», — отметили в ведомстве.
Кроме того, летом микроорганизмы размножаются быстрее из-за высокой температуры воздуха. Ситуацию усугубляет и то, что в фонтанах нередко освежаются бездомные собаки — вероятные разносчики болезней.
Болезни и травмы
Во время купания в фонтане можно получить эти заболевания:
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острая кишечная инфекция;
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респираторная инфекция;
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конъюнктивиты;
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главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.
Еще есть большая вероятность получить травму при падении, а также электротравму, ведь к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.
10:18:54 03-06-2026
То есть, распыление в воздух в виде аэрозоли всей этой заразы полезно, а заныривать в неё - вредно?
10:36:00 03-06-2026
Кхм... (10:18:54 03-06-2026) То есть, распыление в воздух в виде аэрозоли всей этой зараз...
Распыление в воздухе какой заразы? Воды??? ХДДДДД Ну да, если занырнуть в воду, то можно утонуть, а сделать тоже самое с влажностью воздуха довольно сложно )))
В статье нет ли слова о том, что в воду фонтанах что-то добавляют *рукалицо*
10:37:23 03-06-2026
Кхм... (10:18:54 03-06-2026) То есть, распыление в воздух в виде аэрозоли всей этой зараз... Для ВДВ, это море по калено.
10:29:11 03-06-2026
Химтрейлы?!
10:35:41 03-06-2026
"Еще есть большая вероятность получить травму при падении, а также электротравму, ведь к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки"----------------Электротравма? Ну совсем эта шарага поехала своей крышей законов.
11:11:44 03-06-2026
Гость (10:35:41 03-06-2026) "Еще есть большая вероятность получить травму при падении, а...
Иногда лучше промолчать, чтобы не выглядеть дураком
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11:10:10 03-06-2026
эх детство.... купание в фонтанах у мира и драмы...
14:57:26 03-06-2026
Гость (11:10:10 03-06-2026) эх детство.... купание в фонтанах у мира и драмы...... у мира теперь все закопали
13:40:12 03-06-2026
объясните это ребятне в фонтане возле Гулливера )