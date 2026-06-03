НОВОСТИЗдоровье

Почему купаться в барнаульских фонтанах опасно, объяснили в Роспотребнадзоре

Больше других от такого купания могут пострадать дети

03 июня 2026, 10:13, ИА Амител

Фонтан и дети / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Фонтан и дети / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Есть несколько причин, почему купаться в фонтане вредно для здоровья, объяснили в Роспотребнадзоре. 

«Фонтаны увлажняют воздух, придают местности эстетичный вид и не предназначены для купания. Во время работы вода в нем обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается по требованиям, которые специалисты соблюдают при подготовке бассейнов к отдыху или занятиям спортом», — отметили в ведомстве.

Кроме того, летом микроорганизмы размножаются быстрее из-за высокой температуры воздуха. Ситуацию усугубляет и то, что в фонтанах нередко освежаются бездомные собаки — вероятные разносчики болезней. 

Болезни и травмы

Во время купания в фонтане можно получить эти заболевания: 

  • острая кишечная инфекция;

  • респираторная инфекция;

  • конъюнктивиты;

  • главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Еще есть большая вероятность получить травму при падении, а также электротравму, ведь к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Здоровье
       

Комментарии 9

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Кхм...

10:18:54 03-06-2026

То есть, распыление в воздух в виде аэрозоли всей этой заразы полезно, а заныривать в неё - вредно?

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Гость

10:36:00 03-06-2026

Кхм... (10:18:54 03-06-2026) То есть, распыление в воздух в виде аэрозоли всей этой зараз...
Распыление в воздухе какой заразы? Воды??? ХДДДДД Ну да, если занырнуть в воду, то можно утонуть, а сделать тоже самое с влажностью воздуха довольно сложно )))

В статье нет ли слова о том, что в воду фонтанах что-то добавляют *рукалицо*

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Гость

10:37:23 03-06-2026

Кхм... (10:18:54 03-06-2026) То есть, распыление в воздух в виде аэрозоли всей этой зараз... Для ВДВ, это море по калено.

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Кхм...

10:29:11 03-06-2026

Химтрейлы?!

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Гость

10:35:41 03-06-2026

"Еще есть большая вероятность получить травму при падении, а также электротравму, ведь к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки"----------------Электротравма? Ну совсем эта шарага поехала своей крышей законов.

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Гость

11:11:44 03-06-2026

Гость (10:35:41 03-06-2026) "Еще есть большая вероятность получить травму при падении, а...
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Гость

11:10:10 03-06-2026

эх детство.... купание в фонтанах у мира и драмы...

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Гость

14:57:26 03-06-2026

Гость (11:10:10 03-06-2026) эх детство.... купание в фонтанах у мира и драмы...... у мира теперь все закопали

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гость

13:40:12 03-06-2026

объясните это ребятне в фонтане возле Гулливера )

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