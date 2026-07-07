Первая в истории рекордсменка ЕГЭ Екатерина Малкова поступает в МФТИ

До 25 июля выпускница школы № 1409 должна определиться с направлением

07 июля 2026, 08:29, ИА Амител

Екатерина Малкова, сдавшая ЕГЭ на 500 баллов / Фото: скриншот видео

Екатерина Малкова — первая в истории ЕГЭ выпускница, набравшая 500 баллов, — подала документы в МФТИ. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе вуза. Абитуриентка окончила столичную школу № 1409, оформила согласие на зачисление и сейчас выбирает направление подготовки: определиться ей нужно до 25 июля.

Ранее, по приглашению МФТИ, Екатерина посетила университет. В ходе визита она пообщалась с руководителями двух Физтех‑школ — Денисом Кузьминым, директором Физтех‑школы биологической и медицинской физики, и Андреем Батуриным, возглавляющим Физтех‑школу электроники, фотоники и молекулярной физики.

Кроме того, девушка побывала в передовых лабораториях вуза. Ей показали, как создают "цифровые двойники" сердца, а также познакомили с разработками в сфере регенеративной кардиологии. В МФТИ в этом году действует поощрительная мера для высокобалльных выпускников: за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, предусмотрена единовременная выплата в 100 тысяч рублей.

При этом для расчета итоговой суммы учитывают все экзамены, где абитуриент получил максимальный балл, — даже если они не входят в перечень вступительных испытаний для выбранной образовательной программы.