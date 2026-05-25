Заморозки обещают перед жарой в Алтайском крае

Синоптики предупредили о морозной ночи

25 мая 2026, 17:44, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жители Алтайского края начали получать от РСЧС оповещения о заморозках в ночь на 26 мая. Температура составит от 0 до -1 градуса.

Но как сообщалось ранее, жара вернется в регион на "крыльях" южного ветра. Уже днем 26-го числа термометры покажут до +29 градусов, а следующие дни порадуют 30-градусной жарой.

Хотя планы жителей региона могут испортить дожди: синоптики прогнозируют их на 28 мая. В Барнауле осадки ожидаются во второй половине дня четверга.