Жительница Алтайского края победила пять раковых опухолей

Залогом успеха была своевременная диагностика

25 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Хирурги проводят операцию / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае врачи помогли уникальной пациентке, у которой за семь лет диагностировали пять разных видов рака. Все заболевания были выявлены на самых ранних стадиях благодаря ежегодным профилактическим осмотрам, что позволило провести эффективное лечение, сообщает региональный Минздрав.

Татьяна Викторовна за последние годы столкнулась с первично-множественным раком – это означает, что в ее организме независимо друг от друга развивались сразу несколько злокачественных опухолей в разных органах. Последней, пятой по счету, стала редкая аденоидная базально-клеточная карцинома шейки матки, которая обычно является раком кожи.

«Удивились даже наши видавшие виды гистологи: откуда рак кожи мог там взяться?» – делится лечащий врач пациентки Татьяна Максименко.

Ключом к спасению женщины стало ее ответственное отношение к здоровью. Опасную патологию вновь заподозрили по анализу мазка во время диспансеризации и подтвердили при дообследовании. Благодаря ранней диагностике врачи провели успешную операцию, и дополнительная терапия не потребовалась. Сейчас пациентка уже дома и готовится к праздникам.

Врачи относят Татьяну Викторовну к пролиферативным пациентам, у которых есть склонность к образованию опухолей, но ее бдительность ежегодно помогает держать ситуацию под контролем.

