Жительницы и гостьи Барнаула смогут бесплатно провериться на рак груди

22 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Пациент на приеме у врача / Фото: amic.ru

В Барнауле жительницы города и гостьи края смогут бесплатно пройти маммографическое обследование. Акцию организует Центр медицинской профилактики Алтайского края в рамках государственных гарантий и национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Обследование будет проводиться 23 декабря с 08:00 до 15:00 и 26 декабря с 08:00 до 14:00 по адресу: улица Ползунова, 23. Перерыв на обед – с 12:00 до 13:00. Для прохождения маммографии необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой пациенткам потребуется оформить согласие на обработку персональных данных в регистратуре.

Мероприятие проводится по поручению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. По итогам обследований результаты будут направляться в поликлиники по месту жительства, а также в Алтайский краевой онкологический диспансер для дальнейшей диагностики и, при необходимости, лечения.

В региональном Минздраве отмечают, что в 2025 году передвижные маммографы краевого Центра общественного здоровья уже обследовали более 23,4 тысячи жительниц Алтайского края. У свыше 1,5 тысячи женщин были выявлены подозрения на онкологические заболевания, что позволило направить их на дополнительное обследование на ранней стадии.

