Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 36

Умер второй пациент с коронавирусом

В Алтайском крае зафиксирован второй случай смерти пациента, у которого диагностировали COVID-19. Житель Змеиногорска 1945 года рождения поступил в стационар рубцовской горбольницы № 3 с внебольничной пневмонией. Проведенный тест на коронавирус оказался положительным.

Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения.

Напомним, первой в регионе жертвой коронавируса в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью.