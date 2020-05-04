Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 36

В Алтайском крае скончался второй пациент с COVID-19, число заболевших растет и уже достигло 534, а жители Змеиногорска, несмотря на карантин, "убегают" в другие районы. Главное из темы "Коронавирус на Алтае" за 4 мая – в обзоре amic.ru.
В Алтайском крае зафиксирован второй случай смерти пациента, у которого диагностировали COVID-19. Житель Змеиногорска 1945 года рождения поступил в стационар рубцовской горбольницы № 3 с внебольничной пневмонией. Проведенный тест на коронавирус оказался положительным.
Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения.
Напомним, первой в регионе жертвой коронавируса в регионе стал 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Он скончался в ночь на 24 апреля. Его лечение осложнялось острой почечной недостаточностью.
За прошедшие сутки еще у 36 жителей региона выявили коронавирус. Новые случаи зафиксированы в Змеиногорском районе (28 человек), Барнауле (6), Новоалтайске (1) и Тюменцевском районе (1). Таким образом, общее число зараженных в Алтайском крае составило 534 человека, из которых 17 – дети. За все время наблюдения выздоровели 82 пациента, 6 человек – за последние сутки.
По данным на 4 мая, в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 32 866 человек, под меднаблюдением находятся 3 950 человек.
В России же за минувшие сутки подтвержден 10 581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией – на 52 меньше, чем днем ранее. Общее число зараженных по стране увеличилось до 145 268 человек.
Жители Змеиногорского района, в котором с 24 апреля введен строгий карантин, не соблюдают предписанный режим. Через села Березовку и Барановку нарушители бегут в Третьяковский район, а оттуда – в другие муниципалитеты.
Жители знают, что за нарушение карантина им грозит штраф от 15 тысяч рублей, но даже это их не останавливает.
Сейчас полиция круглосуточно патрулирует "партизанские тропы", а администрация Змеиногорского района уже приняла распоряжение о перепахивании дорог.
Барнаульские школьники, несмотря на дождливую погоду, 4 мая раздавали горожанам георгиевские ленточки. Акция прошла в сквере 40-летия Великой Победы и на площади Маршала Г. К. Жукова.
Школьники, соблюдая установленные правила безопасности в период пандемии, вручили символ Победы более чем 75 жителям города. Среди граждан, которые получили георгиевские ленты, также оказались и дети войны.
"Сегодня сложная эпидемиологическая ситуация, но наша задача, соблюдая все правила безопасности, показать, что мы помним историю и гордимся подвигом нашего народа", – сказала одна из участниц акции, ученица девятого класса школы № 51 Софья Клочкова.
Акция вручения георгиевских лент продолжится до 9 мая включительно. С 7 мая их начнут раздавать в поликлиниках, аптеках, а также в общественных и памятных местах, подчеркнули в мэрии.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как продлить больничный работающим пенсионерам;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Какие изменения внесены в указ губернатора 29 апреля.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и причем тут самоизоляция.
- Как и кого штрафуют за нарушения режима повышенной готовности
Что еще почитать и посмотреть:
Пока вы сидели дома, в Барнауле расцвели яблони. Как это выглядит – смотрите в фоторепортаже amic.ru
Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить работу "пивнушек"
Красота или здоровье? Новые послабления Томенко вызвали дискуссию в Instagram
Еще ужесточат, чтобы потом смягчить. Какие изменения вступят в силу в мае 2020 года?
В барнаульские ТРЦ возвращаются арендаторы, несмотря на ограничения и запреты
Комментарии