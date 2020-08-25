Из-за пандемии жители Алтайского края стали больше пользоваться порталом "Госуслуги". Кинотеатры хотят открыться к премьерам, но им пока нельзя, а фитнес-залы в регионе планируют запустить полностью. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 40 – барнаульцы. Теперь в регионе 11317 инфицированных, среди них 952 ребенка.
За время пандемии вылечились 9899 пациентов, причем 177 за минувшие сутки. На лечении находятся 1105 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 109 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключены 33 из них.
Еще семь человек, которым ранее диагностировали COVID-19, умерли в Алтайском крае. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 313. От коронавирусной инфекции скончалось 115 человек.
Собственник сети "Киномир" Яков Кац намерен обратиться к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. Ведь они уже пять месяцев закрыты.
С 27 августа в широкий прокат выйдут несколько крупных релизов, которые потенциально должны привлечь зрителей. Но барнаульцы, скорее всего, их не увидят, так как открыть кинозалы могут только на третьем этапе снятия ограничений. Когда он наступит – неизвестно.
"Мы готовы выполнить все предписания Роспотребнадзора и хотим открыться. Мы готовы к этому. Тем более что сотрудники ведомства приходили с проверкой и лично убедились, что все кинотеатры вымыты, вычищены. Закуплены санитайзеры, нанесена необходимая разметка для соблюдения социальной дистанции. Персонал будет носить маски. Мы готовы рассаживать людей в шахматном порядке, а перерывы между сеансами увеличить до 30 минут. После каждого фильма будут протираться подлокотники", – сообщил Яков Кац.
По его словам, если не разрешить работать кинотеатрам в ближайшие дни, то часть кинозалов и вовсе может закрыться навсегда.
Фитнес-центры Алтайского края могут начать работу с полной загрузкой уже в пятницу, 28 августа.
Окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации. При этом по-прежнему от фитнес-центров будут требовать соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Напомним, 7 августа губернатор Виктор Томенко внес очередные изменения в свой "ковидный" указ, и фитнес-клубам разрешили открыться, но с загрузкой не более 25%. А 18 августа эту планку увеличили до 50%.
Жители Алтайского края стали активнее пользоваться порталом "Госуслуги".
Среднемесячный прирост зарегистрированных во время пандемии вырос в два раза по сравнению с периодом, который предшествует коронавирусной инфекции, рассказал Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края.
Значительный прирост по числу зарегистрировавшихся на портале произошел с 11 мая по 1 июня 2020 года. Тогда на сайте создали учетные записи более 106 тыс. человек. Власти связывают такой рост с теми выплатами, которые были анонсированы президентом РФ.
Да и в целом услуги стали востребованы. "Например, за этот же самый период, относительно предыдущего, мы зафиксировали в электронной форме на сайте "Госуслуги" 1 364 359 заявлений. За аналогичный период прошлого года у нас было 486 111 заявлений. Практически в три раза увеличилось количество обращений", – добавил министр.
За период с 13 по 25 августа администрация и сотрудники полиции в Октябрьском районе проверили, как барнаульцы соблюдают масочный режим в магазинах и на торговых площадках.
Во время проверки рабочая группа составила 19 протоколов на физлиц по факту совершения правонарушения, предусмотренного статьей 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".
Наиболее распространенным нарушением стало несоблюдение масочного режима со стороны продавцов и покупателей. Им грозит предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей.
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