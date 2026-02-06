Рассказываем о людях, за выступлениями которых нужно внимательно следить ближайшие две недели

06 февраля 2026, 08:14, ИА Амител

Олимпийский огонь на стадионе / Фото: создано в нейросети

XXV Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. Участие в них примут около 2800 спортсменов более чем из 85 стран. Будет разыграно 116 комплектов медалей в восьми видах спорта. На Играх, которые стартуют в Милане и Кортина-д’Ампеццо, за награды поборются всего 13 российских спортсменов. Они выступят под нейтральным флагом и, к огромному сожалению, не будут принимать участия в параде на церемонии открытия. Рассказываем подробнее о российских спортсменах.

Фигурное катание

Фигурное катание, в котором наша сборная не знает равных уже на протяжении 12 лет, среди девушек выступит Аделия Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), победительница и призёрка юниорской серии Гран-при (2021). Ученица известного тренера Этери Тутберидзе, которая вырастила целую россыпь олимпийских чемпионок (Алину Загитову, Евгению Медведеву, Юлию Липницкую и Анну Щербакову). Спортсменка — одна из фавориток турнира и сделает все возможное, чтобы продолжить золотой триумф нашей сборной.

Когда выступит: 17 февраля, 20:45 мск — короткая программа; 19 февраля, 21:00 — произвольная программа.

Среди мужчин в этом виде спорта выступит Петр Гуменник, взявший золото чемпионата России 2026 года и показавший выдающиеся результаты за две недели до Игр. В произвольной программе Петр исполнил пять четверных прыжков и набрал 326,49 балла, побив свой же рекорд России. Последнюю медаль мужского одиночного катания России на Олимпиадах забрал Евгений Плющенко еще в далеком 2010-м, став серебряным призером. Эксперты считают, что у российского спортсмена достаточно неплохие шансы увезти домой медаль из Италии.

Когда выступит: 10 февраля, 20:30 — короткая программа; 13 февраля, 21:00 — произвольная программа.

Лыжные гонки

В лыжных гонках нашу страну представят два человека. Среди мужчин — Савелий Коростелев, настоящий лидер нового поколения российского спорта. Двукратный чемпион мира среди юниоров (2022), четырехкратный чемпион России (2024, 2025), обладатель Кубка России — 2024/2025. Спортсмен показывает сумасшедший прогресс и обязательно поборется за медали. В Италии Савелий выступит в четырех дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне.

Когда выступит: 8 февраля, 14:30 — скиатлон; 10 февраля, 11:55 — спринт; 13 февраля, 13:45 — 10 км свободный стиль; 21 февраля; 13:00 — масс-старт.

Среди женщин выступит младшая сестра знаменитой Натальи Непряевой (после замужества Терентьева), олимпийской чемпионки Пекина 2022 года, Дарья Непряева. Дарья считается одной из лучших российских лыжниц нового поколения. В этом сезоне она дебютировала на Кубке мира и уже заехала в "цветы". Чемпионка мира среди юниоров (2022), двукратная чемпионка России (2025), обладательница Кубка России — 2024/2025, многократная победительница и призер этапов Кубка России также выступит в четырех дисциплинах: скиатлоне, классическом спринте, гонке на 10 км коньком и классическом марафоне.

Когда выступит: 7 февраля, 15:00 — скиатлон; 10 февраля, 11:15 — спринт; 12 февраля, 15:00 — 10 км свободный стиль; 22 февраля, 12:00 — масс-старт.

Шорт-трек

С 12 февраля в борьбу с сильнейшими спортсменами мира вступят российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова — одна из лидеров российского шорт-трека, четырехкратная чемпионка России (2024, 2025), а также обладательница Кубка России (2025). Верим, что спортсменка сможет показать фантастический результат на своих первых Олимпийских играх и желаем ей успехов.

Когда выступит: 10 февраля, 12:30 — 500 м (квалификация); 12 февраля, с 22:15 — 500 м (финал); 14 февраля, 22:59 — 1000 м (квалификация); 16 февраля, с 13:00 — 1000 м (финал); 20 февраля, с 22:15 — 1500 м (финал).

Уроженец Санкт-Петербурга Иван Посашков — двукратный чемпион России и многократный призер турнира (2023, 2024, 2025). Правда, почти вся карьера Посашкова прошла на российском уровне. Лишь в этом сезоне Иван впервые добрался до международных соревнований. Посмотрим, что будет в Италии.

Когда выступит: 10 февраля, 13:08 — 1000 м (квалификация); 12 февраля, с 22:29 — 1000 м (финал); 14 февраля, с 22:15 — 1500 м (финал); 16 февраля, 13:18 — 500 м (квалификация); 8 февраля, с 22:15 — 500 м (финал).

Конькобежный спорт

В конькобежном спорте у нас также есть представители — Анастасия Семенова и Ксения Коржова. Ксения — шестикратная чемпионка России (2025, 2026), серебряный призер чемпионата мира среди юниорок (2022). Первый международный турнир для Ксении Коржовой состоялся лишь в этом сезоне. Спортсменка приняла участие в Кубке мира. После трех этапов соревнований — 17-я в рейтинге. Что вполне хороший результат для старта международной карьеры.

Когда выступит: 7 февраля, 18:00 — 3000 м.

Чемпионка России и многократный призер турнира (2025, 2026), победительница Российско-Китайских молодежных зимних игр (2022), чемпионка Всероссийской Универсиады (2024) Анастасия Семенова родилась в главном конькобежном городе страны — Коломне. О спортсменке всерьез заговорили после Российско-китайских молодежных игр 2022 года, где она взяла четыре золота, став самой титулованной участницей соревнований. Надеемся, что спортсменке удастся показать свой максимум на Олимпийских играх.

Когда выступит: 21 февраля, 17:50 — масс-старт.

Горнолыжный спорт

Самым опытным участником Игр в нашей сборной станет представитель Алтайского края горнолыжник Семен Ефимов — победитель FIS-стартов (2026), победитель и призер Универсиады (2017, 2019), чемпион России и призер турнира (2017, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025), обладатель Кубка России (2016), бронзовый призер первенства мира (2017), которому на момент соревнований будет 29 лет. Семен — уроженец Москвы, но во время интервью отмечал особую атмосферу Алтая, где он чувствует себя как дома. В 2023 году, уже будучи мастером спорта международного класса, начал представлять наш регион на соревнованиях наряду с Подмосковьем. Вторым наставником спортсмена числится тренер краевой СШОР "Горные лыжи" Вячеслав Кизилов. Ефимов не участвовал ни в одной Олимпиаде, но уже пробовал свои силы на международном уровне на чемпионате мира в том же Кортина-д’Ампеццо в 2021 году, где занял шестнадцатое место в слаломе.

Когда выступит: 16 февраля, 12:00 — слалом.

Среди женщин в горнолыжном спорте у российской сборной также есть представитель — Юлия Плешкова, единственная из российских участниц Игр, которая уже выступала на Олимпиаде. Победительница и призер этапов Кубка Европы (2021), многократная чемпионка России и призерка турнира (2016, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025), двукратная бронзовая призерка Универсиады (2017, 2019) и призерка чемпионата мира среди юниоров (2018). Она будет принимать участие сразу в двух дисциплинах, на которых выполнила олимпийский норматив. Медальные ожидания сдержанные, однако борьба за лучший результат в карьере и высокие позиции выглядит реалистичной задачей.

Когда выступит: 8 февраля, 13:30 — скоростной спуск; 12 февраля, 13:30 — супергигант.

Ски-спорт

В ски-спорте единственным представителем страны станет Никита Филиппов — бронзовый призер этапа Кубка мира (2026), победитель и призер Всероссийской Спартакиады (2024), бронзовый призер чемпионата мира U23 (2025). Именно Никита первый достал квоту на Игры благодаря своей популярности в Италии, а уже после этого события у Филиппова случился значительный рост результатов — в начале 2026 года Никита выиграл первую медаль на Кубке мира. Ждем чуда на Олимпийских играх?

Когда выступит: 19 февраля, 12:30 — спринт.

Санный спорт

В санном спорте выступят Павел Репилов и Дарья Олесик. Павел, младший брат Романа Репилова — трехкратного чемпиона мира, шестикратного медалиста чемпионатов Европы, двукратного обладателя Кубка мира, а также участника Олимпийских игр в Пхенчхане, — пока не превзошел по достижениям своего титулованного родственника, но уже добился серьезных результатов на уровне страны. Павел Репилов — двукратный чемпион России и призер турнира (2022, 2023), чемпион Европы среди юниоров (2020), победитель и серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2020), чемпион России среди юниоров (2023), многократный победитель и призер этапов Кубка мира среди юниоров (2020). А теперь спортсмена ждет, возможно, главное испытание в его жизни — дебют на Олимпийских играх в Италии.

Когда выступит: 7 февраля, 19:00 — сани-одиночки; 8 февраля, 19:00 — сани-одиночки.

Компанию Павлу на трассе составит Дарья Олесик. 21-летняя спортсменка в столь юном возрасте достигла больших результатов на уровне страны. Даша — чемпионка России и призер турнира (2022, 2023, 2024, 2025), серебряный и бронзовый призер Спартакиады сильнейших (2024), призер этапов Кубка мира среди юниоров (2019), победительница и призер юниорского первенства России (2021, 2023, 2025). Теперь же Даше предстоит показать себя на крупнейшем международном старте, надеемся на высокие результаты и борьбу за призовые места.

Где смотреть Олимпиаду?

Трансляции зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо в России будет показывать онлайн-кинотеатр Okko. Все трансляции будут бесплатными.