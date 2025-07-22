Главное спортивное событие года. Как на Алтае провели уникальную для России Олимпиаду

Только на обновление стадиона "Старт" в Ребрихе направили 95 миллионов рублей

22 июля 2025, 07:20, ИА Амител

Летняя Олимпиада в Ребрихе / Фото: "Алтайский спорт"

В Ребрихе завершилась 45-я летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края – уникальные соревнования, аналога которым практически нигде нет в России. В турнире приняли участие более 1400 спортсменов из 53 районов региона. Для большинства сельских атлетов подобные соревнования – главное спортивное событие года. Кроме того, благодаря поддержке правительства Алтайского края в Ребрихе обновили спортивную инфраструктуру и отремонтировали главный стадион в районе, который теперь может принимать турниры самого высокого уровня.

97 миллионов на "Старт"

Ребриха уже не в первый раз принимает сельскую Олимпиаду. При подготовке к соревнованиям в селе капитально отремонтировали здание районной спортивной школы. Стоимость работ составила около 19 млн рублей, которые выделили из краевого бюджета. Также провели ремонт главной спортивной арены – стадиона "Старт" – стоимостью почти 97 миллионов рублей. Постелили искусственное покрытие на футбольном поле, обновили беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки. Оборудована многофункциональная спортивная площадка – хоккейная коробка и универсальное резиновое покрытие для различных видов спорта. Также есть площадки для городошного спорта и пляжного волейбола.

Ежегодно краевые власти поддерживают районы, которые берут на себя ответственность по проведению сельской Олимпиады. Благодаря этому жители Ребрихи смогут в будущем заниматься спортом на современном оборудовании. К слову, ежегодно около 50 спортсменов района выступают в составе краевых сборных по различным видам спорта.

По словам главы Ребрихинского района Людмилы Шлаузер, нынешняя Олимпиада может по праву считаться едва ли не лучшей в истории Алтайского края. Жители района последние четыре года готовились принять такое почетное и статусное мероприятие.

"Мы очень старались создать для вас самые комфортные условия, с большой радостью готовились к нашей теплой встрече. Надеемся, что все участники Олимпиады смогут добиться желаемых результатов, а зрители получат незабываемые впечатления от красивого праздника спорта", – уверена Людмила Шлаузер.

Олимпиада в Ребрихе / Фото: "Алтайский спорт"

Символ уважения к героям

Сельская Олимпиада длилась четыре дня. За это время 1400 спортсменов разыграли 200 комплектов наград. Церемония открытия прошла на стадионе "Старт". В ней приняли участие около пяти тысяч человек.

Поприветствовать спортсменов и гостей в Ребриху приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что в Год защитника Отечества финальные соревнования краевой Олимпиады становятся символом уважения к героям, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, и участникам СВО.

"Сегодня десятки тысяч наших земляков в зоне специальной военной операции защищают наше будущее, национальные интересы страны, делают все, чтобы мы и дальше строили мирную жизнь, растили детей, выращивали хлеб, делали краше наши муниципалитеты, жизнь в нашем крае. Будем благодарны, будем помнить всех, кто отдал свою жизнь, здоровье за будущее нашей страны, защищая ее ценности и интересы. Все наши победы и достижения посвятим их памяти и подвигу", – обратился к зрителям и спортсменам Виктор Томенко.

Виктор Томенко в Ребрихе / Фото: правительство Алтайского края

"Праздник спорта"

Одним из участников соревнований стал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, который активно занимается спортом и бегает марафоны. На Олимпиаде он защищал честь команды Благовещенского района по волейболу. Правда, такое мощное усиление не помогло коллективу и сборная Благовещенского района не пробилась в число сильнейших.

"Это настоящий праздник спорта. Посмотрите, сколько людей собралось на трибунах. Для Алтайского края подобные соревнования – уникальное событие. Помню Олимпиаду 2001 года в Благовещенке, когда еще был ребенком. Запомнил это событие на всю жизнь", – пояснил Денис Голобородько.

Если для депутата АКЗС нынешняя Олимпиада вторая в карьере, то Алексей Ковалев не пропускает соревнования уже много лет. В Ребрихе на своей родной земле в своей возрастной группе 30–45 лет он не оставил конкурентам шансов в полиатлоне.

"Для меня эта победа – самая приятная. Рад, что на глазах земляков одержал победу. Тем более мне доверили честь нести флаг огонь на церемонии открытия. Для меня это огромная честь, я мечтал об этом всю жизнь", – рассказал Алексей Ковалев.

Как завершилась Олимпиада?

Победу в общекомандном зачете среди районов первой группы с населением 15 тысяч человек и более второй год подряд одержала сборная Благовещенского района, где едва ли не лучше всех в крае развита спортивная инфраструктура. В общей сложности спортсмены из Благовещенки 28 раз побеждали на летней Олимпиаде. Второе место в общекомандном зачете – у сборной Павловского района, а третье – у Первомайского.

Среди районов с населением менее 15 тысяч человек победила команда Алейского района. Второе место – у Новичихинского района. Бронза – у спортсменов Красногорского района. Завершил Олимпиаду финальный матч по футболу, где кытмановцы уверенно переиграли со счетом 5:1 прошлогодних победителей – сборную Немецкого национального района.

В 2026 году 16-я летняя Олимпиада пройдет в Благовещенке. Подготовка идет полным ходом. Из краевого бюджета выделили 300 миллионов рублей на обновление инфраструктуры: делают новые беговые дорожки, стадион, а также другие спортивные объекты.