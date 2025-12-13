Почетным тренером сборной США на Олимпиаде стал рэпер Снуп Догг

Он присоединился к спортсменам на добровольной основе

13 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Снуп Догг / Фото: кадр из фильма "Дневная смена"

Известный американский рэп-исполнитель Снуп Догг удостоен звания почетного наставника американской сборной на зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, передает РИА Новости.

Ранее, в 2024 году, Снуп Догг проявил себя в роли репортера на летних Олимпийских играх, состоявшихся в Париже. Он также был удостоен чести нести олимпийский факел перед началом соревнований и выступил на церемонии завершения Игр. Его вклад в освещение Олимпиады был отмечен двумя премиями "Эмми".

В сентябре стало известно, что рэпер будет работать в качестве репортера на телеканале NBC и стриминговой платформе Peacock во время зимних Олимпийских игр в Италии.

Снуп Догг станет первым в истории почетным тренером сборной США, исполняющим свои обязанности на общественных началах. Его задача будет заключаться в поддержке и мотивации американских атлетов за пределами соревновательной арены.