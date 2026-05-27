162 млн рублей направлено на улучшение водоснабжения на родине Шукшина

Водоснабжением обеспечат 1,2 тысячи жителей Сросток

27 мая 2026, 21:42, ИА Амител

Закрытие Шукшинского кинофестиваля в Сростках (2025 год) / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В селе Сростки Бийского района продолжается замена почти семи километров сетей водоснабжения по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает Минстрой Алтайского края.

«Стоимость работ составит почти 162 миллиона рублей. Сейчас из запланированного объема завершен монтаж 3,1 километра. Обновление инженерных коммуникаций позволит обеспечить качественным водоснабжением 1,2 тысячи жителей села Сростки. Проект реализуется в течение 2025–2027 годов», — рассказали в министерстве.

Как уточнил Минстрой, всего в текущем году по нацпроекту реализуют еще семь мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения: в ЗАТО Сибирский, Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске, Шелаболихинском районе и на двух объектах в Заринске.

Общий объем финансирования составит почти 500 миллионов рублей. Большая часть средств привлечена из федерального бюджета, отметили в министерстве.

Минстрой напомнил, что в федеральном проекте Алтайский край участвует с 2025 года. За это время в регионе за счет федеральных средств реализовано 12 объектов, капитально отремонтировано почти 34 километра сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. «Качество предоставляемых услуг улучшилось у 41 тысячи человек», — заявили в ведомстве.