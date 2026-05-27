162 млн рублей направлено на улучшение водоснабжения на родине Шукшина
Водоснабжением обеспечат 1,2 тысячи жителей Сросток
27 мая 2026, 21:42, ИА Амител
В селе Сростки Бийского района продолжается замена почти семи километров сетей водоснабжения по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает Минстрой Алтайского края.
«Стоимость работ составит почти 162 миллиона рублей. Сейчас из запланированного объема завершен монтаж 3,1 километра. Обновление инженерных коммуникаций позволит обеспечить качественным водоснабжением 1,2 тысячи жителей села Сростки. Проект реализуется в течение 2025–2027 годов», — рассказали в министерстве.
Как уточнил Минстрой, всего в текущем году по нацпроекту реализуют еще семь мероприятий на объектах водоснабжения и водоотведения: в ЗАТО Сибирский, Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске, Шелаболихинском районе и на двух объектах в Заринске.
Общий объем финансирования составит почти 500 миллионов рублей. Большая часть средств привлечена из федерального бюджета, отметили в министерстве.
Минстрой напомнил, что в федеральном проекте Алтайский край участвует с 2025 года. За это время в регионе за счет федеральных средств реализовано 12 объектов, капитально отремонтировано почти 34 километра сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. «Качество предоставляемых услуг улучшилось у 41 тысячи человек», — заявили в ведомстве.
21:57:32 27-05-2026
смету бы посмотреть ...
22:22:24 27-05-2026
Шинник (21:57:32 27-05-2026) смету бы посмотреть ...... "Когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает что делает правая"
12:57:14 28-05-2026
Шинник (21:57:32 27-05-2026) смету бы посмотреть ...... Гыыыы.... У нас в садоводстве тоже такие - а где отчеты, а где сметы, а где всё? А когда им говорят - так придите и заберите копию, проанализируйте, они сразу - а мы не обязаны в этих документах разбираться, это не мы должны делать! Для чего тогда документы просят - казаться всем лающими без повода моськам? Это да, успешно!
07:36:27 28-05-2026
Стоимость больше 20 тысяч за погонный,это из чего сделаны трубы водопровода?
09:18:05 28-05-2026
гость (07:36:27 28-05-2026) Стоимость больше 20 тысяч за погонный,это из чего сделаны тр... Как посчитал?
13:02:35 28-05-2026
гость (07:36:27 28-05-2026) Стоимость больше 20 тысяч за погонный,это из чего сделаны тр... Что-то как-то поверхностный подсчет. А трубы сами закопаются? А колодцы сами построятся? А свариваться трубы тоже буду сами? А всякие фитинги-краны-муфты кто-то подарит? А врезку сделать в новые трубы? Может даже благоустройство после этих работ восстанавливают.