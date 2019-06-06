Кинокомпания Kinodanz, требующая через суд с видеоблогера и обозревателя фильмов Евгения Баженова миллион рублей, объяснила свою позицию, сообщает "Коммерсантъ".
По словам продюсера кинокомпании Евгения Мелентьева, из-за обзора фильма "За гранью реальности", в которой обозреватель использовал отрывки из фильма продолжительностью 20 минут и раскрыл сюжет, Kinodanz потеряла гораздо большую сумму, чем миллион рублей.
"В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах", – прокомментировал Мелентьев.
По его словам, из-за обзора блогера компании пришлось изменить условия контрактов с иностранными дистрибьюторами.
"Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель", – негодовал продюсер.
По его словам, кинокомпания готова пойти на мировое соглашение с Баженовым, однако его условия раскрывать отказался.
Комментарии
Пусть расскажут об источнике финансирования, а потом уже судятся.