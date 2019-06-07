Фото: пресс-служба партии ЛДПР
Активисты ЛДПР провели рейд по улицам Барнаула в поисках дорожных знаков, скрытых в листве деревьев. И несколько таких нашли, сообщает пресс-служба партии.
Так, знак "место для разворота" не видно возле дома № 131 по ул. Г. Исакова. Указатель парковки не заметен у дома № 22 по ул. П. Сухова. Не видны предупреждения о ремонтных работах и ограничении скорости на ул. А. Петрова, 260. Не просматривается и знак ограничения скорости на ул. Г. Исакова возле дома № 154.
Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Дмитрий Ворсин направит на имя главы города Сергея Дугина обращение со списком адресов и требованием немедленно исправить опасную ситуацию.
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