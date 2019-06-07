МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде в Алтайском крае в ближайшие сутки и дает несколько важных советов.
"По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае в ближайшие сутки сохранятся неблагоприятные метеоусловия: дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 18-23м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 25м/с.", — уточнили в МЧС.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.
Так, при граде не стоит выходить на улицу, а если пришлось, то бегите под укрытие, лучше капитально построенное здание. Нельзя укрываться под деревьями. Если вы дома, то держитесь подальше от окон.
При сильном ветре также старайтесь оставаться в помещении, находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Автомобили лучше парковать в гараж, и не оставлять его под деревьями и шаткими конструкциями. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
Во время грозы, старайтесь не пользоваться авто, а если есть необходимость, то соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19.
Телефон пожарно-спасательной службы — 101.
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