Более семи тысяч километров воздушных линий напряжением 0,4-110 кВ отремонтируют в 2019 году в Алтайском крае сотрудники регионального филиала "Россети Сибирь". Помимо этого к предстоящей зиме будет расчищено около 1,8 тысячи гектар просек под ЛЭП. Делается это для того, чтобы предотвратить падение на линии веток или деревьев во время сезонных ветров.

Как подчеркивают специалисты, в Алтайском крае площадь лесного фонда составляет более четверти территории, а потому работа по расчистке трасс воздушных линий приобретает особое значение.

Также в течение текущего года будут капитально отремонтированы 1464 комплектных трансформаторных подстанции. И более двух тысяч единиц коммутационного оборудования на трансформаторных подстанциях.

На эти цели направлено около 500 миллионов рублей.

Еще миллиард рублей направлен на реализацию инвестпрограммы, в рамках которой в 2019 году будет введено в эксплуатацию свыше 320 километров модернизированных и вновь построенных линий электропередачи и 17 МВА мощностей.

Повысить надежность электроснабжения жителей Алтайского края помогают и реклоузеры – небольшие интеллектуальные устройства, с помощью которых получается гораздо быстрее восстановить электроснабжение при повреждениях ЛЭП.

В 2019 году на линиях электропередачи в зоне обслуживания Алтайского филиала компании "Россети Сибирь" установлено уже более 20 реклоузеров.

При возникновении нарушений на линии с установленным реклоузером, защитный механизм отключает поврежденный участок. При этом основная линия останется под напряжением. Энергетики могут проводить ремонтные работы только на поврежденном участке сети, при этом основная линия находится под напряжением, а потребитель остается со светом. Без применения этого аппарата на период ремонта обесточивается вся линия, а, соответственно, и все потребители, запитанные от нее.

За последние четыре года на ЛЭП Алтайского края установлено уже 65 таких интеллектуальных коммутационных аппаратов. В планах энергетиков до 2024 года установить еще 192 реклоузера, а значит, повысить надежность и качество электроснабжения региона.

Значимость проводимой работы отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, который подчеркнул:

"Ежегодная деятельность компании по ремонту сетевого оборудования позволяет улучшить динамику по снижению количества технологических нарушений в работе электросетевого комплекса на территориях присутствия "Россети Сибирь".

В компании "Россети Сибирь" (ранее МРСК Сибири) подчеркивают, что сложные погодные условия в сибирских регионах обязывают энергетиков проводить тщательную работу по подготовке энергосетевого комплекса к бесперебойному прохождению предстоящего отопительного сезона.

В рамках этой работы компания отремонтирует во всех регионах присутствия почти 30 тысяч километров линий электропередачи и заменит более 26 тысяч опор. На эти цели будет направлено более 6 миллиардов рублей.

В компании также отметили, что в 2018 году на ремонтную программу и техническое обслуживание сетей было направлено около 7 млрд рублей. За счет этого было отремонтировано 29,65 тыс. км линий электропередачи и заменено 37,2 тыс. опор.