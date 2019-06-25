Маленькой жительнице Барнаула очень нужна помощь. 14 июня семилетней Маше Грачевой поставили страшный диагноз: Диффузная глиома ствола мозга (согласие родителей на публикацию персональных данных ребенка и его диагноза редакцией получено). Это редкая и высокоагрессивная форма рака, который поселился глубоко в головном мозге малышки.
Как рассказывает отец девочки Эдуард Грачев, Машеньке сейчас 7 лет, она окончила первый класс, учится в музыкальной школе и играет на скрипке. Болезнь протекала бессимптомно. Этой весной вдруг начал косить один глаз. Обследование выявило опухоль в головном мозге.
"Болезнь развивается стремительно и требует точного попадания в лечении, любое промедление или выбор неверного направления будет фатальным", – говорят близкие девочки.
Операцию по удалению опухоли сделать не получится – она слишком глубоко пробралась в мозг, нужны другие методы лечения. Шансы дают за границей.
За последние несколько дней документы рассмотрены в нескольких ведущих зарубежных клиниках, а также получены рекомендации от российских специалистов. Родители говорят, что есть возможность начать облучение в Барнауле, но сами врачи рекомендуют обращаться в зарубежные клиники, оснащенные современным, высокотехнологичным оборудованием, что увеличивает шансы на выздоровление.
Семья планирует лечить ребенка в Южной Корее, клиники которой известны своим эффективным опытом в практике лечения детей.
Стоимость лечения без учета проживания и перелета составляет 40 000 долларов или два миллиона рублей.
Беда пришла в дом внезапно и у родителей Маши просто нет таких денег. У девочки есть старший брат, который так же еще совсем ребенок.
"Мы понимаем, что в одиночку нам с бедой не справиться. Обращаемся ко всем неравнодушным: помогите нам спасти нашу дочку. Она только начинает жить. Мы ее очень любим и не хотим потерять. Даже мелочь, отправленная вами, поможет нам не потерять нашу малышку".
Реквизиты и контактные данные:
+79132693379 Грачев Эдуард Геннадиевич
Карта: 4276 0214 9782 0592.
Номер счета: 40817810802001006064
Анна Игоревна Грачева
Карта: 5336 6900 4779 1571
Номер счета: 40817810602146033600
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