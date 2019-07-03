В Алтайском крае расследуется уголовное дело в отношении директора рубцовского ООО "Риал", который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщает региональный СК.
"В 2018 году между администрацией города Рубцовска и обществом в лице его директора, являющегося также депутатом Рубцовского городского Совета депутатов, заключен ряд муниципальных контрактов на оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению на специализированном полигоне твердых бытовых отходов", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что директор, имея умысел на хищение средств муниципального образования, обеспечил изготовление, подписание и предоставление в администрацию города фиктивных документов, "в которых явно и существенно завышались объемы выполненных обществом работ в рамках контрактов и, как следствие, сумма причитающихся ООО денежных средств".
По данным СК, за период с апреля 2018 года по январь 2019 года обвиняемый похитил денежные средства муниципального образования в крупном размере.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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