Школьникам Алтайского края придется изучать второй иностранный язык. Новый обязательный предмет появится в школах 1 сентября 2019 года для 5, 7, 8, 9 и некоторых шестых классов. Подробности на пресс-конференции министерства образования региона рассказала замминистра Лариса Терновая.

Второй иностранный язык

"Второй иностранный язык появится в 5, 7, 8, 9 классах, а также шестых классах в 133 школах, которые в прошлом году ввели язык в пятых классах в рамках пилотного проекта. Но изучение должно быть предусмотрено не менее двух часов в неделю", – сообщила врио заместителя министра, начальник отдела управления качеством образования Лариса Терновая.

Она подчеркнула, что введение второго иностранного языка является обязательным во всех школах страны с 1 сентября 2019 года. Учебники будут куплены за счет средств краевого бюджета, возможно использование электронных учебников.

"Выпускники девятых классов 2020 года в аттестате будут иметь две оценки за два иностранных языка", – добавила Терновая.

Выбирать язык каждая школа будет сама, в зависимости от имеющихся кадров.

Шестидневная учебная неделя

Сейчас многих родителей интересует вопрос, будет их ребенок учиться в субботу или нет. Пятидневная или шестидневная учебная неделя – это определяет руководство школы, подчеркнули в Минобре.

"Введение второго иностранного языка, а также предметов "Родной язык" и "Родная литература", к сожалению, не соответствует нормативу учебных часов в пятидневную неделю по СанПиНу. Поэтому многие школы вынуждены переходить на шестидневку в связи с изменением законодательства", – пояснила представитель министерства.

Напомним, что еще три года назад школы края массово отказывались от шестидневки в пользу пятидневной недели. Сейчас большинство сельских школ еще остаются без субботней учебы, а вот многие городские на это уже перешли.