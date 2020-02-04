РПЦ предложила отказаться от освящения оружия массового поражения

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) предложило отказаться от освящения некоторых видов оружия. Об этом говорится в документе "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", который опубликован на сайте РПЦ.

В тексте проекта отмечают, что освящение оружия неизбирательного действия и массового поражения не отражено в канонической традиции РПЦ, а значит, такой обычай стоит "исключить из пастырской практики".

При этом в РПЦ подчеркивают, что благословение уместно в том случае, если речь идет о средствах передвижения на суше, по воде или в воздухе, потому что "при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов".

Напомним, об отказе освящать оружие в РПЦ задумались еще в июне прошлого года. Именно тогда в Церкви начали разрабатывать соответствующий документ.