РПЦ предложила отказаться от освящения оружия массового поражения

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) предложило отказаться от освящения некоторых видов оружия. Об этом говорится в документе "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга", который опубликован на сайте РПЦ.
В тексте проекта отмечают, что освящение оружия неизбирательного действия и массового поражения не отражено в канонической традиции РПЦ, а значит, такой обычай стоит "исключить из пастырской практики".
При этом в РПЦ подчеркивают, что благословение уместно в том случае, если речь идет о средствах передвижения на суше, по воде или в воздухе, потому что "при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов".
Напомним, об отказе освящать оружие в РПЦ задумались еще в июне прошлого года. Именно тогда в Церкви начали разрабатывать соответствующий документ.
Комментарии
Ну в этом случае РПЦ надо либо перестать освещать Слово, либо определиться с выбором оружия.
отказаться от освящения некоторых видов оружия.
оружия неизбирательного действия
Во как! Получается огнемёт который куплен росгвардией для борьбы с мирными гражданами РФ освящать можно, несмотря на то, что подобное запрещено конвенцией ООН подписанной Россией, а вот ядерную ракету нельзя? Весело.
Граждане, не путайте Бога и (забыл как его звать-главный пахан церктви),а так же церковь и РПЦ
Вообще туда (в церков) не хожу и замечательно себя чувствую. Чего и другим желаю