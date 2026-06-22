Мужчина умер после купания в озере Алтайского края
Сельчанину внезапно стало плохо в воде
22 июня 2026, 09:23, ИА Амител
"Дикое" озеро, природа / Фото: изображение сгенерировано с помощью Alice AI
В Троицком районе 30-летний мужчина умер после купания в озере Петровском, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
Водоем находится недалеко от села Озеро-Петровское. Пока мужчина был в воде, он внезапно почувствовал себя нехорошо.
Очевидцы достали его из воды, но спасти сельчанина не удалось.
10:01:02 22-06-2026
Это не сельчанин. Максим жил в Барнауле и работал в АГМУ.