Мужчина умер после купания в озере Алтайского края

Сельчанину внезапно стало плохо в воде

22 июня 2026, 09:23, ИА Амител

"Дикое" озеро, природа / Фото: изображение сгенерировано с помощью Alice AI

В Троицком районе 30-летний мужчина умер после купания в озере Петровском, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Водоем находится недалеко от села Озеро-Петровское. Пока мужчина был в воде, он внезапно почувствовал себя нехорошо.

Очевидцы достали его из воды, но спасти сельчанина не удалось.