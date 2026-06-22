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Мужчина умер после купания в озере Алтайского края

Сельчанину внезапно стало плохо в воде

22 июня 2026, 09:23, ИА Амител

"Дикое" озеро, природа / Фото: изображение сгенерировано с помощью Alice AI
"Дикое" озеро, природа / Фото: изображение сгенерировано с помощью Alice AI

В Троицком районе 30-летний мужчина умер после купания в озере Петровском, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. 

Водоем находится недалеко от села Озеро-Петровское. Пока мужчина был в воде, он внезапно почувствовал себя нехорошо. 

Очевидцы достали его из воды, но спасти сельчанина не удалось. 

Алтайский край Происшествия
       

Комментарии 1

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Гость

10:01:02 22-06-2026

Это не сельчанин. Максим жил в Барнауле и работал в АГМУ.

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