В Камне-на-Оби после пожара в нежилом доме нашли погибшего мужчину

Огонь повредил стены здания, кровлю и потолочные перекрытия

22 июня 2026, 10:43, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Камне-на-Оби ночью 20 июня произошел пожар в нежилом доме. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили внутри здания тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар произошел поздно ночью на улице Ворошиловской. К моменту прибытия первого пожарного подразделения нежилой дом был полностью охвачен открытым огнем.

В ликвидации возгорания участвовали десять сотрудников МЧС и две единицы техники. Площадь пожара составила около 25 квадратных метров.

В результате происшествия огонь повредил стены здания, кровлю и потолочные перекрытия. После тушения внутри дома было обнаружено тело мужчины.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Специалистам предстоит установить личность погибшего и окончательные обстоятельства произошедшего.