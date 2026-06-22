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В список бесплатных медуслуг вошли 14 новых методов лечения

Один из них относили к высокотехнологичной медпомощи

22 июня 2026, 13:30, ИА Амител

Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru
Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru

В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения, пишет РИА Новости

Это сделает ряд сложных и дорогостоящих процедур бесплатными для россиян, доступными по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные средства, отметил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«А также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал он.

Здоровье Россия медицина
       

Комментарии 4

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Гость

13:46:45 22-06-2026

и??? где про 14 список какие что куда

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Светлана

15:52:37 22-06-2026

Гость (13:46:45 22-06-2026) и??? где про 14 список какие что куда... Весь интернет вещает о 14 услугах, но нашлась волшебная цитата "список пока не раскрывается"... Есть информация, совсем немного.

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Владимир

15:54:17 22-06-2026

Это только на бумаге-на деле ничего не добьешься! МРТ ждем седьмой месяц вместо 14 дней по закону!

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Гость

18:30:08 22-06-2026

Владимир (15:54:17 22-06-2026) Это только на бумаге-на деле ничего не добьешься! МРТ ждем с... обращайтесь в суд-иначе не дождетесь

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