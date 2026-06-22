В список бесплатных медуслуг вошли 14 новых методов лечения

Один из них относили к высокотехнологичной медпомощи

22 июня 2026, 13:30, ИА Амител

Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru

В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения, пишет РИА Новости.

Это сделает ряд сложных и дорогостоящих процедур бесплатными для россиян, доступными по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные средства, отметил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.