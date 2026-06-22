В список бесплатных медуслуг вошли 14 новых методов лечения
Один из них относили к высокотехнологичной медпомощи
22 июня 2026, 13:30, ИА Амител
Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru
В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения, пишет РИА Новости.
Это сделает ряд сложных и дорогостоящих процедур бесплатными для россиян, доступными по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные средства, отметил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
«А также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал он.
13:46:45 22-06-2026
и??? где про 14 список какие что куда
15:52:37 22-06-2026
Гость (13:46:45 22-06-2026) и??? где про 14 список какие что куда... Весь интернет вещает о 14 услугах, но нашлась волшебная цитата "список пока не раскрывается"... Есть информация, совсем немного.
15:54:17 22-06-2026
Это только на бумаге-на деле ничего не добьешься! МРТ ждем седьмой месяц вместо 14 дней по закону!
18:30:08 22-06-2026
Владимир (15:54:17 22-06-2026) Это только на бумаге-на деле ничего не добьешься! МРТ ждем с... обращайтесь в суд-иначе не дождетесь